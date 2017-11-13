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Ксения Александровна Семенова (1919–2017). Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, кавалер ордена Св. блгв. царевича Димитрия. Глубоко верующий человек, она называла себя духовным чадом протоиерея Сергия Правдолюбова.

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР ИГУМЕНИИ ЕЛИСАВЕТЫ

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Автор: Дата: ИНТЕРВЬЮ

Четырнадцатого ноября – сороковины замечательного врача, профессора-невролога Ксении Александровны Семеновой

Она вошла в историю медицины как основательница отечественной школы восстановительного лечения больных детским церебральным параличом. Настоятельница Марфо-Мариинской обители, где располагается Центр паллиативной помощи (в котором Семенова трудилась до 96 лет), игумения Елисавета (Позднякова) рассказывает:

– Когда меня назначили в обитель, медицинский реабилитационный центр только начинал функционировать. Вот тогда я и узнала Ксению Александровну, которая, собственно, и стала вдохновительницей его создания, – вспоминает матушка Елисавета. – Это был далеко не первый ее центр. Она всю жизнь посвятила реабилитации детей с ДЦП, открыла по стране огромное количество подобных клиник. До самой смерти готовила проект еще одного такого учреждения. Последние два года она работала дома, а мы с сестрами старались окружить ее заботой. Несмотря на то, что Ксения Александровна практически полностью потеряла зрение, до последнего дня сохранила острый ум и удивительную память.

Выходец из дворянского рода, она родилась в семье известных врачей. В самом начале Великой Отечественной вой­ны репрессировали ее мать. Ксению с отцом как членов семьи врага народа в товарном вагоне выслали из Петербурга в Норильск. Подробности того «переезда» ужасающи: толпа немощных людей без еды в продуваемом дощатом вагоне, в середине которого стоит бочка-уборная. Отец от голода и болезней угасал на глазах, у него отказывали ноги. А она, юная выпускница 4-го курса медицинского института, как старшая по этому страшному вагону на каждой станции вытаскивает на перрон мертвецов.

– Как же Ксения Александровна выжила в этом аду?

– На одной из остановок она поняла: отец не доедет. Кинулась к начальнику поезда: отец умирает, отпустите, мы уедем как можно дальше от центра, вы нас не увидите и не услышите. Чтобы хоть как-то расположить к себе этого изможденного безрукого инвалида, она показала ему письма жениха с фронта. Тот выслушал и отдал паспорта со словами: «Это единственное, что я могу для вас сделать». В дальней глухой деревне отец пришел в себя и выжил, а Ксению Александровну в 1942 году призвали в армию.

– Где ей пришлось воевать?

– На 1-м и 2-м Украинских фронтах под командованием генерала Ватутина. Но сначала ее направили врачом в один из лагерей ГУЛАГа. Полуодетых, больных, еле живых голодных людей каждый день выгоняли в 50-градусный мороз. По правилам именно врач должен был подписывать разрешение на эту убийственную работу. А она… отказывалась: «Стою, плачу – подписать не могу». И случилось еще одно чудо: ее не расстреляли, не посадили – избавились, отправив на фронт строить «вошебойки», санитарные станции для обработки одежды от вшей. Довольно скоро ее перебросили в прифронтовой госпиталь. Оперировала там по десять часов, не отходя от стола. Врачи ее ценили. Один профессор всегда просил: «Мне вот этого заморыша пожалуйте в ассистенты».

После войны Ксении Александровне долго пришлось бороться с поразившим ее туберкулезом. Опять помог Господь: мужу, психиатру, предложили профессорское место в Симферополе. Всю жизнь она работала в медицине, но сама быть пациентом отказывалась. В одной из клиник на юге повстречала молодую маму с больным малышом. Ее потрясло страдание матери и состояние ребенка с ДЦП, которому отказывались помогать: считалось, что это невозможно.

– Тогда она и решила открывать центры реабилитации для детей?

– Первым делом кинулась изучать проблему в единственном советском санатории подобной специализации в Евпатории. Очень быстро Ксения Александровна увидела: помочь детям с ДЦП можно. Только делать это надо методично и вовремя. Разработала методику работы с ДЦП, придумала, как можно использовать космические технологии, в том числе специальные костюмы космонавтов, чтобы создавать правильную нагрузку для мышц. Многих детей при помощи комбинезона «Гравистат» поставила на ноги!

Защитила кандидатскую диссертацию, потом докторскую – как сама признается, чтобы легче было открывать нужные двери. Она практически жила на стройке, когда на Мичуринском проспекте возводилась специализированная 18-я городская больница. Потом было еще много открытых центров по стране и наш, в Марфо-Мариинской обители…

Екатерина Моисеенко
Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.

Личный взгляд

ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА ПРОФЕССОРА СЕМЕНОВОЙ

С профессором Семеновой в медицинском центре «Милосердие» я познакомился ровно семь лет назад – когда он только открылся. Пришел писать репортаж и, конечно, не мог миновать кабинет разменявшего десятый десяток, но по-прежнему полного жизнелюбия еженедельно консультировавшего доктора. Я никак не мог поверить, что этому врачу, уверенно и достойно беседующему с маленькими пациентами и их родителями, за девяносто. По окончании приема немного утомившаяся хозяйка кабинета подробно и обстоятельно рассказывала мне об особенностях заболевания, вспоминала, с каким невероятным напряжением сил приходилось наверстывать упущенное советской медициной, в которой долгими десятилетиями на больных ДЦП просто махали руками.

«При помощи современных методов восстановления я могу поставить на ноги даже 35-летнего пациента. Среди наших подопечных множество людей с высшим образованием, которые выросли, женились и сами воспитывают детей. Подчас внешние проявления ДЦП (нарушенная речь, плохая координация движений) у них остаются, но они становятся полноправными членами общества», – сказала собеседница, продемонстрировав свою гордость – «волшебную» сенсорную комнату для пробуждения органов чувств. На прощание я не смог сдержаться, вслух удивившись, что трудится она здесь безвозмездно. И услышал в ответ: «Неужели вы сомневаетесь, что не все в жизни делается за деньги?»

Дмитрий Анохин

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