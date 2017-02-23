Священник – не поп-звезда

В сегодняшней телепрограмме ток-шоу присутствуют на любой вкус: общественно-политические, кулинарные, медицинские, судебно-процессуальные, на темы моды и отношения полов. Затевались и православные, но долго на экране не продержались. Драйва не хватило. И, кажется, денег.

На экране эксперты, политологи, депутаты, звезды. Темы дискуссий разные, говорящие головы одни и те же. Было время, когда сюда, подобно свадебным генералам, приглашали и священников. Но они не поп-звезды. Их участие обычно сводилось к робким репликам, быстро тонувшим в оре распаленных оппонентов.

А зритель жаждет эмоций, драки, яростной дискуссии. Удача редакции, если на программе кто-то плеснет в лицо оппоненту водой или запустит в собеседника стаканом.

Случаи легкого мордобоя в студии, хоть и не приветствуются, максимально поднимают рейтинг

«Хлеба и зрелищ» – таков лозунг и потребности плебса в период распада Римской империи. В России тоже кризис. «Хлеба» (материального достатка) все меньше, остаются «зрелища». А ток-шоу – в переводе и есть «разговорное зрелище».

Наивно полагать, будто просмотр ток-шоу сделает вас умнее, опытнее. Можно годами смотреть имитационную программу «Суд идет», не получить от этого никакой реальной пользы. На деле – в судебной практике все совсем иначе. В отличие от интервью, жанр ток-шоу не обязывает к высокой степени ответственности за свои слова. В хаотической какофонии многие ляпы теряются. В голове у зрителя останется лишь сумбур и ощущение раздвоенности (симптоматично схожее с шизофренией).

Так стоит ли тратить время на бесконечные ток-шоу?! Не лучше ли эти драгоценные часы провести в общении с близкими, отдохнуть или почитать книгу? А еще лучше – помолиться…

Александр Егорцев