МЕЧТА РАСПИСАТЬ НЕБО

Библейские эскизы и другие шедевры монументальной живописи на выставке в Третьяковке

Стенная роспись – один из самых трудоемких видов изобразительного искусства. Работая над ней, художник делает множество эскизов, набросков и затем выбирает те из них, которые более всего соответствуют замыслу. Внимательное изучение этих эскизов позволяет проследить все этапы творческого процесса создания произведения монументальной живописи. Именно такую возможность предоставляет выставка «Графика стен» в Государственной Третьяковской галерее, где представлены эскизы стенных росписей православных храмов.

Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма. Виктор Васнецов

Александр Иванов: Стена как житийная икона

Открывают выставку «Библейские эскизы» Александра Иванова, над которыми автор знаменитого «Явления Христа народу» работал последние восемь лет своей жизни. Около 1850 года художник замыслил здание, стены которого должны быть покрыты фресками, запечатлевшими духовную и нравственную историю человечества. Роспись каждой стены замысливалась как житийная икона: в центре – изображающий событие из Нового Завета средник, а вокруг него – меньшие по размеру сюжеты, параллельные места из Ветхого Завета. Иванов планировал создать полтысячи эскизов, однако удалось воплотить только две сотни. Представленные на выставке акварели поражают светоносностью, цветовым богатством и пластической мощью.

Карл Брюллов: «Расписал бы небо!»

Священная история отражена и в росписи Исаакиевского собора в Санкт-Петер­бурге. Это подлинный шедевр русской историко-религиозной живописи 1840–1850 годов. Эскизы посвящены событиям Ветхого и Нового Завета и истории Церкви. Над росписями трудились 22 художника – в их числе К.П. и Ф.П. Брюлловы, В.К. Шебуев, П.В. Басин, Ф.А. Бруни и другие. Над главным плафоном работал Карл Брюллов. Когда в 1842 году он получил заказ на роспись этого гигантского купола, в диаметре составляющего 816 метров, воскликнул: «Мне тесно, я бы сейчас расписал небо!»

Виктор Васнецов: Свеча для Бога

В историко-религиозную живопись не менее весомым был вклад Виктора Васнецова – основоположника русского модерна. На выставке представлены эскизы его росписей Владимирского собора в Киеве. Руководил работами по внутреннему убранству храма искусствовед и археолог А.В. Прахов, который видел своей задачей возрождение русско-византийского стиля. Для ее выполнения он пригласил 96 художников, но главная роль в создании декора принадлежит В.М. Васнецову. Согласно договору он должен был выполнить росписи за два года. Но художник был так захвачен своей работой, а вернее сказать, миссией, что она затянулась на одиннадцать лет – по 1896 год.

Васнецову приходилось трудиться в тяжелых условиях. Храм не отапливался. Не отличавшийся крепким здоровьем художник часто простужался, несколько раз срывался с лесов, но ничто не могло охладить его творческий жар и вдохновение. В результате Васнецовым вместе с помощниками было расписано свыше 2000 квадратных метров. По завершении работы художник воскликнул: «Я поставил свечку Богу!» На выставке показан большой эскиз его знаменитой росписи «Богоматерь с Младенцем», «держащей» все внутреннее убранство храма, а также «Блаженство рая» и «Грехопадение».

Здесь же, в экспозиции, – эскизы М.А. Врубеля к неосуществленным композициям «Рождество Христово» и «Воскресение Христово». Болезненно-экзальтированные образы Врубеля плохо вписывались в общую национально-романтическую, русско-византийскую стилистику храма и потому были отклонены Праховым. По его выражению, «для росписей Врубеля надо было бы и храм построить в совершенно особом стиле».

Наряду с эскизами Врубеля на выставке представлены и созданные на основе их композиционных схем эскизы М.В. Нестерова, которые были осуществлены.

Михаил Нестеров: Мечта о рае

Нестерову принадлежат также росписи Покровского храма Марфо-Мариинской обители в Москве. Среди представленных на выставке композиций «Путь ко Христу» – эскиз главной росписи этого собора. В ней нашла отражение важнейшая евангельская идея – жертвенное служение как путь человека к Богу. По обыкновению, Нестеров помещает своих героев в окружение поэтического пейзажа, тем самым утверждая мечту о райской гармонии человека и природы и мысль о единстве Творца со всем тварным миром.

Владимир Соколовский

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.



Выставка «Графика стен. Эскизы монументальных росписей ХIХ – начала ХХ века» проходит в Третьяковской галерее по 14 мая. Адрес: Лаврушинский переулок, дом 10.