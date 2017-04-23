МЕЖ ГОЛГОФОЙ И КУВУКЛИЕЙ

Новый Иерусалим

Воскресный день, машин мало, полтора часа по трассе – и мы на месте. Как же здесь все близко и рядом!

Еще в детстве казалось, будто Голгофа – гора или холм не меньше Боровицкого, а Матерь Иисусова и жены-мироносицы, стоявшие при Кресте, должны находиться на расстоянии, как от алтаря до паперти какого-нибудь большого московского храма. Взращенное на подлинно русском размахе воображение с бесконечными просторами и горизонтами отказывается вписывать родное евангельское, самое главное в мире и жизни повествование о Страстях Христовых в пределы одного собора: разум не вмещает, чувства просят задержаться еще на минутку.

Везде сохранены, а где-то восстановлены вырубленные в камне надписи, поясняющие, в честь какого святого или праздника освящен престол. Спускаемся в придел Равноапостольных Константина и Елены и к источнику обретения Животворящего Креста Господня. Тут светло и сыро. Глоток воды – и с новыми силами наверх, к Кувуклии.

Где-то в вышине – купол. Несмотря на кричащую подсветку, живой, серый от холодного дождя свет пробивается в пространство, где между окнами в кессонах в четыре яруса по периметру изображены сто пророчеств о Христе. Паломников становится явно больше, чем туристов, – время идет к вечерней службе, будет соборование.

Нам, собственно, делать здесь больше нечего: по территории пройти нельзя, к Гефсиманскому скиту тоже не пускают – там восстановительные работы.

Обещают, что в мае можно будет попасть и в Гефсиманский сад, и на Иордан – Истру.

Вехи истории

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь основан в 1656 году Патриархом Никоном как сердце точного подобия святых мест под Москвой.

Воскресенский собор (1656–1685) создан в меру и подобие Храма Гроба Господня.

В XVII веке в монастыре существовала обширная библиотека, собранная по инициативе Патриарха Никона.

В 1907 году все рукописные книги были переданы в Синодальную библиотеку и составили Воскресенское собрание рукописей (с 1920 года оно хранится в Государственном историческом музее).

В 1919 году монастырь был закрыт. С 1921 года на его территории работало два музея: художественно-исторический и родного края, – которые в 1922 году объединились в Государственный художественно-исторический музей.

В 1941 году минеры немецко-фашистской дивизии СС «Райх» взорвали Воскресенский собор, многие архитектурные памятники были также уничтожены захватчиками.

В 1994 году решением Священного Синода ставропигиальный Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь был вновь открыт и здесь начала возрождаться иноческая жизнь.

В 2016 году в обители завершены основные реставрационные работы.

Сергей Любимов

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.