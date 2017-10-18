МЕЖДУ НАМИ, АНГЕЛАМИ

В чем прав адвокат дьявола

Немногие женщины умеют принимать комплименты. Скажи, что хорошо выглядит, а она начнет неловко отшучиваться, мол, просто выспалась. Похвали, что умна, – ответит: «Показалось». Отметь воспитанных детей, скажет: «Они сами такими выросли. Повезло».

А все оттого, что не привыкли. Редко их хвалят, благодарят. Нечасто и комплиментами балуют. Но медали редко бывают однобокими. Есть и у нашей истории оборотная сторона. Она становится видна, когда человека не просто хвалят, а восхваляют в превосходной степени.

Несколько дней назад под текстом известной благотворительницы о проделанной ее командой работе мелькнул комментарий: «Вы настоящая святая!» Я уже почти прошла мимо (слишком часто встречаю подобное), но остановилась.

Решила узнать, что было в ответе. Надо признать, благотворительница вышла из положения резко, но достойно: «Смешно». Но почитатель не унимался: «Мне лучше знать. Требую канонизации». Больше ответов не было: хозяйка текста оборвала бессмысленный диалог.

Я говорила с некоторыми из числа тех, кого поклонники почитают святыми. Один признался: так и не понимает, как отвечать, чтобы не обидеть людей, но и самому уцелеть.

ДРУГАЯ СКАЗАЛА: «МНЕ ГРУСТНО, КОГДА ГОВОРЯТ, ЧТО Я СВЯТАЯ. ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО, ЧТО Я ДУРЮ ЛЮДЕЙ…»

К сожалению, нередко ситуация складывается иначе. Так происходит, когда человек падок на лесть, на восхваления его самого, его труда, его детей… Когда внезапно обрушиваются похвалы, поначалу обычно он пытается сопротивляться. Но превозношения добродетелей не стихают, и человек незаметно для самого себя начинает привыкать к похвалам, а потом и к мысли о своей исключительности. Тем более что зачастую повод действительно есть!

К сожалению, проникая в сознание, эти мысли очень уютно обустраиваются там, вьют гнездо. Неслучайна финальная сцена в фильме «Адвокат дьявола»! Когда главный герой драмы, как ему видится, с честью проходит все искушения, играющий искусителя Аль Пачино с очаровательной ухмылкой отпускает ему вслед: «Все же тщеславие – мой самый любимый порок». Прав он!

Так что прежде чем вам захочется назвать живого человека «святым» или каким-нибудь «ангелом», подумайте, что ему придется дорого за это заплатить.

Мария Свешникова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.