МИЛЛИОНЕР ИЗ ХРУЩОБ

В измайловском храме-трансформере начались регулярные богослужения

К северной стене новостройки – будущей церкви в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери – заботливые рабочие прислонили дверь с табличкой «Выход на улицу». Случайный посетитель со здравым чувством юмора наверняка пошутил бы: мол, в трех соснах прихожане заблудиться не дадут и выход найдут из любого положения.

На самом деле премудрости столь своеобычной навигации объясняются банальной теснотой стройплощадки. Прихрамовая территория так зажата среди окрестных пятиэтажек, что на счету каждый сантиметр.

– Мы сознательно ушли от новаторских решений в церковном зодчестве. Мне хотелось построить традиционный для московского Кремля и Зарядья XVI–XVII веков храм, – говорит настоятель протоиерей Иоанн Ермилов. – Конечно, начинать стройку без стабильного мецената было страшновато. Да и сейчас строительные мощности подрядчика позволяют работать втрое интенсивнее по сравнению с финансами, которыми мы располагаем. Если честно, снести старую постройку и построить храм с нуля было бы дешевле. Но ведь тут живет приход. Не на улицу же нам выселяться?!

История этого не совсем обычного прихода отсчитывается с 2001 года, когда в измайловских кварталах возникла инициативная группа за возведение храма. Ближайшая действовавшая тогда церковь – Покровский собор на Серебряном острове – располагалась в двух с половиной километрах по прямой. Энтузиасты обратили внимание на пустовавший детский сад МПС в тихом дворе на опушке Измайловского леса. Железнодорожники с радостью избавились от «непрофильного актива», даже помогли с ремонтом.

– Мне повезло: «в наследство» от предшественников досталась дружная община, сплоченная в основном усилиями протоиерея Леонида Ролдугина – настоятеля церкви Рождества Христова в Измайлове, к которой был поначалу приписан этот храм. Но с обретением самостоятельности стало очевидно: в детсадовских помещениях ютиться больше невозможно, – вспоминает отец Иоанн Ермилов. – В кварталах пятиэтажек, появившихся после войны на месте бывшего аэродрома, своего храма никогда не было. И многие наши потенциальные прихожане вынужденно ездили в другие районы: люди элементарно не помещались на богослужениях. К тому же Измайлово до сих пор – молодая московская территория, и в нашей воскресной школе на занятия постоянно собираются по сотне учеников…

Началась кропотливая работа над проектом. Здесь настоятелю помог его родной отец – преподаватель Иконописной школы Московской духовной академии Владимир Ермилов. Пройдя все экспертизы, три года назад проект отправился в производство. Тут уж пришлось играть в «пятнашки»: поэтапно высвобождавшиеся под стройку фрагменты шли под снос, а занимавшие их приходские структуры переезжали с места на место…

Сейчас, к примеру, строители начинают возводить на месте бывшей западной пристройки трехэтажную воскресную школу. На время активной фазы работ ученикам придется переместиться в соседние помещения бывшего реабилитационного центра, любезно выделенные районной управой. Но главное, приход перешел к регулярным богослужениям. По весне малым чином освящена нижняя церковь во имя святителя Иоасафа Белгородского, и 17 сентября здесь готовятся впервые встречать престольный праздник. А многие жители соседних домов, уезжавших на все лето на дачу, стройплощадку, вернувшись, не узнают: над верхним храмом уже устремились ввысь купола. Общая смета достигла суммы, эквивалентной примерно миллиону долларов. И все – силами обычных горожан.

– Одна прихожанка оплатила практически половину стоимости проектных работ. Другой пожертвовал деньги на заливку фундамента и основную часть кирпича. Еще одна семья местных предпринимателей регулярно жертвует на строительство то 100 тысяч, то 200 тысяч рублей в месяц, – рассказывает отец Иоанн. – Хотя в основном мы «выезжаем» за счет сбора прихожан по копеечке, по рублику и благодаря Божией помощи и Покрову Пресвятой Богородицы. Иной раз сталкиваюсь с откровенным чудом. Да вот хотя бы последний пример. К зиме надо вставлять окна и двери в две входные пристройки к нижнему храму и класть туда на пол плитку. Денег нет. И тут два наших жертвователя вдруг сами изъявляют желание оплатить эти работы…

Так что выход из непростой ситуации в Измайлове нашли. И не только, как сообщает дверь во дворе, на улицу…

Адрес храма Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери: 9-я Парковая ул., 4а.

Тел. +7 (495) 290-37-43, веб-сайт peschanskiy-hram.ru

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

Легенда

Коренные измайловцы упорно передают друг другу устное предание о стоявшем на этом самом месте некогда храме. Подтверждений ни в литературе, ни в церковных источниках оно не находит. Но, возможно, некогда у протекавшего неподалеку Косинского ручья – притока впадающей в лесной Лебедянский пруд речки Серебрянки – на святом источнике стояла часовня.

Специально для «ПМ»

Владимир РЕСИН, депутат Госдумы, советник Святейшего Патриарха Кирилла по вопросам строительства:

ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

– Реализуемый проект может стать образцом для тиражирования в других округах столицы, где не так просто найти свободный участок под храм, а ветхих зданий, без которых город может обойтись, вполне достаточно. Храм возводится буквально в шаговой доступности для жителей окружающих домов.

Прихожанка

Нина ГОЛОВАНОВА, учительница частной школы «Сотрудничество»:

ИЗ РОДНОГО ХРАМА НИ НОГОЙ!

– Хотя я живу в соседнем доме, долгие годы, даже когда Казанский храм у нас уже открыли, на богослужения ездила в Богоявленский собор в Елохове. И вот как-то возвращаюсь с Пасхальной заутрени домой, а навстречу соседи – местные прихожане: радостные, румяные, веселые! Похристосовалась я с ними, а потом мне и стыдно немного стало. Разве же я не патриотка своего района?! Почему стремлюсь в такую даль – к высоким куполам, золоченым крестам, красивому пению? Пошла на следующую службу сюда – и так тут и осталась.