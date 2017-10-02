МОЛИТЬСЯ В МУЗЕЯХ

Почему бы и нет? Главное, что святыня доступна и грамотно сохраняется

Основное предназначение икон – молитвенное поклонение тому, кто изображен на них. Соответственно иконы должны находиться в храмах. Но если некоторые образа хранятся в музеях, то и из этого не стоит раздувать проблему, так как особо почитаемых икон в музеях совсем немного. Да и те продолжают участвовать в церковной жизни.

Например, чудотворная Владимирская икона Божией Матери, хотя и принадлежит Третьяковской галерее, всегда находится в храме святителя Николая в Толмачах; а другой образ – Донской Божией Матери – ежегодно на несколько дней возвращается из той же Третьяковской галереи в Донской монастырь. Да и в других музеях, где находится достаточное количество икон, при наличии условий можно организовать молитвенную комнату или отдельную часовню.

Если же говорить о целесообразности изъятия икон из музеев, то однозначного ответа здесь быть не может. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Да, музейные работники много потрудились над сохранностью икон, сберегали их от уничтожения в Советское время. Но вместе с тем, на протяжении столетий многие иконы пребывают в храмах, и их месторасположение не оказывает необратимого разрушительного влияния ни на краски, ни на левкас, ни на саму иконную доску. Поэтому повторюсь, вопрос неоднозначный.

НРАВСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ СКОРЕЕ НАДО ПОДВЕРГНУТЬ ИДЕЮ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ СВЯТЫНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МОЩЕЙ.

Священные образы складируются или в лучшем случае располагаются на стенах у частных коллекционеров, демонстрируются в качестве предметов роскоши, нежели святынь, отражающих духовное богатство православного искусства. Вместе с тем русские старинные иконы можно по-прежнему найти в антикварных лавках Европы и Северной Америки. Конечно, невозможно вывести из антикварного бизнеса всю ценную церковную утварь и предметы религиозного искусства, но не нужно забывать, что сохранность икон у частных коллекционеров и в антикварных магазинах может быть намного хуже, чем в руках заботливых искусствоведов музея.

Священник Евгений Морозов

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.