МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ

Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла
«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..»
Святейший Патриарх Кирилл
Храмов и часовен в Москве 1130 (на 20 больше, чем в 2015 г.)
Столичных общин, где регулярно совершается богослужение 493 (на 18 больше, чем в 2015 г.)
Московские клирики (за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане)
Архиереев – 25
Священников – 1277
Диаконов – 386
Всего – 1688
Число духовенства увеличилось на 44.
В этом году Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершил хиротонии: 41 пресвитера, 4 диакона.
Преставились ко Господу за истекший год 28 клириков.
Патриаршее служение
Совершено 230 богослужений, 29 освящений храмов, из них 11 в Москвее, 5 в старопигиальных монастырях, 13 в России и за рубежом.
Состоялось 6 заседаний Священного Синода, 5 заседаний Высшего Церковного Совета, образовано 5 епархий, избраны 14 архиереев.
На сегодняшний день в Русской Православной Церкви 296 епархий и 366 архиереев.
Программа «200 храмов»
В столице с 2011 года построено 32 храма, 10 – в 2016.
В восьми храмах завершены основные строительно-монтажные работы, 40 церквей находятся на более ранних стадиях строительства, что на шесть церковных зданий больше, чем в 2015 году.
На 102 выделенных под строительство участках совершается Божественная литургия
Образование
В Москве существует 333 воскресные школы, из которых161 школа получила статус учебно-воспитательной группы и 172 – статус воскресной школы. В 2016 году в воскресных школах обучается 15037 детей и 4266 взрослых.
Социальная работа
В столице насчитывается 386 социальных работников, что на 78 больше, чем в 2015 году. Из них в священном сане – 84, штатных сотрудников – 155, нештатных – 147.
Диакон Сергий Правдолюбов
Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.