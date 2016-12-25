МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ

Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла

«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..»

Святейший Патриарх Кирилл

Храмов и часовен в Москве 1130 (на 20 больше, чем в 2015 г.)

Столичных общин, где регулярно совершается богослужение 493 (на 18 больше, чем в 2015 г.)

Московские клирики (за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане)

Архиереев – 25

Священников – 1277

Диаконов – 386

Всего – 1688

Число духовенства увеличилось на 44.

В этом году Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершил хиротонии: 41 пресвитера, 4 диакона.

Преставились ко Господу за истекший год 28 клириков.

Патриаршее служение

Совершено 230 богослужений, 29 освящений храмов, из них 11 в Москвее, 5 в старопигиальных монастырях, 13 в России и за рубежом.

Состоялось 6 заседаний Священного Синода, 5 заседаний Высшего Церковного Совета, образовано 5 епархий, избраны 14 архиереев.

На сегодняшний день в Русской Православной Церкви 296 епархий и 366 архиереев.



Программа «200 храмов»

В столице с 2011 года построено 32 храма, 10 – в 2016.

В восьми храмах завершены основные строительно-монтажные работы, 40 церквей находятся на более ранних стадиях строительства, что на шесть церковных зданий больше, чем в 2015 году.

На 102 выделенных под строительство участках совершается Божественная литургия

Образование

В Москве существует 333 воскресные школы, из которых161 школа получила статус учебно-воспитательной группы и 172 – статус воскресной школы. В 2016 году в воскресных школах обучается 15037 детей и 4266 взрослых.

Социальная работа

В столице насчитывается 386 социальных работников, что на 78 больше, чем в 2015 году. Из них в священном сане – 84, штатных сотрудников – 155, нештатных – 147.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.