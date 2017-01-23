МОСКОВСКИЙ ОТБЛЕСК «СЕВЕРНОГО АФОНА»

Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий 30 января освящает Александро-Невскую церковь столичного подворья

Завершен важный этап в развитии подворья и в устроении здесь полноценной монашеской жизни. Теперь, спустя 115 лет после открытия подворья, ничто не мешает как уединенной молитве, так и насыщенной приходской деятельности.

С ЕЛЬЦИНСКИМ ПРИВЕТОМ

Москвичам, конечно, знаком этот издалека привлекающий внимание богатым архитектурным декором трехэтажный праздничный «ларец» на углу 2-й Тверской-Ямской улицы и переулка Александра Невского. Яркий лучик известности скользнул по нему еще на рубеже 1980-х и 1990-х годов, когда сюда, в 36-ю поликлинику Фрунзенского района столицы, пришел вставать на учет занимавший тогда пост председателя Госстроя СССР Борис Ельцин. Оставалось несколько лет до передачи подворья Церкви, и мало кто догадывался, в каком ужасном состоянии находится здание.

– В начале 1990-х всерьез рассматривалась возможность сноса аварийного строения, – замечает настоятель подворья игумен Иосиф (Крюков). – Тем не менее, начиная с 1993 года, за несколько лет малочисленной братии под руководством тогдашнего игумена Варсонофия (Худоярова) удалось привести в порядок все

помещения, возобновить богослужения, отреставрировать верхний храм и центральную лестницу.

– Два десятка лет назад здесь работала квалифицированная бригада реставраторов под руководством Александра Олифиренко, – вспоминает художник-реставратор монументальной станковой живописи Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационное товарищество» Лариса Яснова. – В советское время купол изнутри вообще обшили бревнами и досками, так что его роспись сохранилась. Но в последние годы кровля протекала, и теперь утраченные участки живописи приходится воссоздавать.

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ НИЖНЕГО ХРАМА

Главное достижение нынешнего реставрационного цикла – обновленный нижний храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. До революции это помещение занимала часовня, в советское время медицинская администрация оборудовала здесь регистратуру. По инициативе священноначалия возрожденного подворья тут освятили Александро-Невскую церковь. Но в 2014 году из-за плачевного технического состояния ее закрыли, и только теперь процедура научной реставрации завершена.

– Архитекторы обнаружили на стенах десять слоев краски. Поэтому из элементов убранства восстановить удалось только опорную арку посреди храма и две большие таблетки с росписями, – говорит настоятель подворья. – Остальные интерьеры воссоздавали по сохранившимся словесным описаниям и архивным чертежам и фотографиям.

В ряду икон на стенах церкви преобладают лики принявших монашеский постриг святых воинов – Ильи Муромца, Иоанникия Великого, Тита воина, мученика Мины, Игнатия Тульского, мученика Анастасия. В алтарной части – близкие и дорогие каждому монашествующему образы: преподобных Антония и Феодосия Печерских, Кассиана Римлянина, Паисия Величковского, Григория Паламы…

УНИКАЛЬНЫЕ СВЯТЫНИ

У северной колонны – восходящий к дореволюционной истории обители недавно созданный необычный образ.

– Строитель нашего здания – схимонах Иоанн (Собакин) – в благословение и в благодарность за труды получил от игумена монастыря икону с держащими покров над подворьем валаамскими подвижниками

преподобными Сергием и Германом. Сейчас она находится в келье настоятеля финского православного монастыря «Новый Валаам», ни одного списка с нее не известно. Поэтому к нынешнему освящению нижнего храма мы написали икону Собора всех валаамских святых с аналогичным сюжетным элементом, – рассказывает отец Иосиф. – Из других «царских подарков» к нашему торжеству отмечу первую из известных икон преподобных Сергия и Германа, датируемую рубежом XVI–XVII столетий. Она, правда, находится в частном московском собрании, но на все праздничные богослужения будет выставляться для поклонения в верхнем храме.

Общий же доступ в нижнюю церковь, скорее всего, станут открывать лишь на один день в неделю. У немногочисленной братии подворья множество послушаний во внешнем мире, в том числе окормление подмосковного скита в честь Валаамской иконы Божией Матери в селе Бортникове (Коломенский район) и четырех приписных храмов, три из которых больничные. Поэтому насельникам особенно необходимо место для уединенной молитвы (как во время братского правила и молебнов, так и в течение дня, чтобы избегать пристальных взглядов проходящей публики), и нижняя церковь подходит для этого лучше всего.

А вот мемориальная доска в честь святых покровителей подворья, разумеется, открыта общему взору. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, она уже установлена на фасаде у главного входа. И встречают путников на ней имена преподобноисповедника Арефы (Митренина) и преподобномучеников Тавриона (Толоконцева), Афанасия (Егорова), Галактиона (Урбановича-Новикова). Небесные заступники маленького валаамского островка в стольном граде, они благословляют всех верующих и, верим, молятся за москвичей перед Престолом Божиим.

Дмитрий Анохин, фото Владимира Ходакова

Подворье открыто ежедневно с 07.00 до 21.00, в праздничные дни с 06.00 до 22.00.

Богослужения совершаются ежедневно:

◊ Литургия по будням в 08.00 утра, в воскресные и праздничные дни в 06.30 и в 09.30;

◊ Вечернее богослужение в 16.45.

Веб-сайт подворья: mospodvorie.ru

Телефон лавки: (499) 250-98-99.

Историческая справка

ВАЛААМСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Храм во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, на углу 2-й Тверской-Ямской улицы и переулка Александра Невского выстроен по проекту зодчего Александра Роопа на пожертвованном меценатом Сергеем Прусаковым земельном участке и освящен 18 октября 1901 года митрополитом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским). Серый гранитный фундамент, темно-красные полированные колонны, подоконники были выточены из мрамора и гранита валаамскими монахами. Величественный иконостас с золоченой резьбой также изготавливался на Валааме, а иконы для него написал художник Василий Гурьянов. Советской властью подворье закрыто 22 октября 1924 года, богослужения прекращены в 1926 году. Возвращено Церкви в 1993 году.

Прихожанин

Дмитрий Захаркин, руководитель Миссионерского братства во имя прп. Германа Аляскинского:

«Занимаемся катехизацией широкого профиля»

— Огласительные курсы на подворье организованы по системе 40-дневного оглашения. Мы проводим с аудиторией пять подробных бесед о Христе и о вере, а слушатели, в свою очередь, каждую неделю прочитывают по одной книге Священного Писания (четыре Евангелия и Книгу Бытия). А вообще катехизаторская деятельность у нас развернута по широчайшему спектру: от миссионерских бесед с раздачей листовок на улице (неверующим либо крещенным, но не просвещенным) до индивидуальных собеседований с воцерковляющимися прихожанами.