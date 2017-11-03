НАПОЛНИ ОБОЛОЧКУ ЖИЗНЬЮ

Как вести себя священнику в информационном пространстве

Нам довелось жить в эпоху не событий, а инфоповодов. Девиз нашего времени: не быть, а казаться. Поэтому в публичном пространстве в нашем медийном мире появляются не люди, а их информационные оболочки. Причем очень простые, одномерные. Либо плохой, либо хороший, добрый-злой, черный-белый.

Какая информационная «ипостась» ожидает в этой парадигме священника? Скорее всего, негативная. Она «горячее» всего, а добыть ее намного быстрее.

Только появился человек в рясе на горизонте – у многих окружающих к гаджету рефлекторно ­потянется рука. И не приведи Небо, если священнослужитель ступает нетвердой походкой или повышает голос – все его похождения будут моментально растиражированы в сети. Вы удивитесь, но лично мне такие реалии по душе. Они дисциплинируют. Помните? Для того и волки, чтобы овцы не дремали. Если забываем, что видит нас в режиме реального времени Отец Небесный, так хоть людей постесняемся.

В этой связи я солидарен с позицией Святейшего Патриарха, который считает, что священник в информационном пространстве должен вести себя и говорить таким образом, чтобы соответствовать своему сану. Ведь главный месседж Предстоятеля – не соблазни. Именно так звучит одна из заповедей Христа (про «мельничные жернова» на шее), если брать самую ее суть.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ НАМ, СВЯЩЕННИКАМ? НЕУЖЕЛИ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННЫХ ТЕНИ И ЧИХА? ОТНЮДЬ. НУЖНО НАПОЛНЯТЬ СВОИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБОЛОЧКИ «КРОВЬЮ» – ПОЗИТИВОМ, ПРИ ЭТОМ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ.

Для этого достаточно перестать стесняться своих увлечений, хобби, рассказывать о них, знакомить с теми, кого мы любим, повествовать о своем быте, семейных делах.

Главная задача – показать людям, что мы, духовенство, такие же живые люди, плоть от плоти народ. И все, что нас отделяет от других – лишь степень ответственности за свои мысли, слова и дела. Перед Богом и Его паствой.

Священник Святослав Шевченко

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

