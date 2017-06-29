НАШИ ДЕТИ УГОДИЛИ В СЕТИ

Против российских подростков развязали необъявленную войну

Президент России подписал закон, ужесточающий ответственность для организаторов «групп смерти». До 6 лет лишения свободы отныне грозит организаторам «групп смерти». До 10 лет тюрьмы увеличилось наказание за доведение несовершеннолетнего до самоубийства. В течение суток Роскомнадзор обязан сообщать в МВД о выявленных в интернете «группах смерти». Эти меры помогут не только спасти сотни жизней, но и предотвратить другую, еще более опасную угрозу, которую влечет массовое распространение подобного контента, – потенциальную возможность использования молодежи для совершения террористических актов, в том числе религиозно и политически немотивированных.

Незадолго до того политолог и социолог Яна Амелина представила общественности аналитический доклад «”Группы смерти” как угроза национальной безопасности России». По мнению Амелиной, администраторы таких групп (вроде арестованных недавно Филиппа Лиса и Ильи Сидорова) – рядовые исполнители, пешки в чужой игре. А все эти сотни сетевых площадок связаны между собой, скоординированы и управляются из единого центра, цель которого – тотальный контроль над психикой огромной подростковой аудитории размером до миллиона человек.

– Что это за центр, неизвестно, – говорит Амелина. – Но психологические методы (вполне профессиональные), которые применяют к подросткам «координаторы» и «кураторы» таких групп, ­призваны сформировать контролируемое изменение поведения подростков, чтобы в определенный момент подтолкнуть их к самоубийству или, наоборот, к агрессии, убийствам, которым в зависимости от контекста может придаваться общественно-политическая, религиозная или иная мотивация. Мы имеем дело с войной, тайно ведущейся против нашего подрастающего поколения, и сегодня нам нечего этой угрозе противопоставить. А применяемые в «группах смерти» психологические методики идентичны тем, которые используют при подготовке террористов-смертников в ИГИЛ (запрещенная в России организация. – Ред.).

Показательно, что за последние полгода в «группах смерти» резко вырос процент материалов агрессивно антихристианского, антироссийского, русофобского характера. Все чаще появляется агитация за аборты, пропаганда терроризма, педофилии, гомосексуализма, насилия. И здесь появляется совсем уж страшное – положительные образы сатаны, демонов ада, смерти – как неких проводников в мир спасения от человеческих проблем. По словам православного политолога Александра Асафова, в лице «групп смерти» мы столкнулись с организованным, структурным сатанизмом, для которого социальная сеть – лишь один из многих инструментов. Если изгнать их из соцсети «ВКонтакте» или даже закрыть ее – это не решит проблемы, сатанисты перейдут в программы-мессенджеры и т.д. Радикально избавиться от их атак на наших детей можно, только разработав методы лечения всего нашего общества, которое системно недужит.

Владельцы и администраторы самой соцсети «ВКонтакте» либо просто закрывают глаза на то, что она стала провод­ником и поставщиком сатанистских идеалов в мир наших детей, либо применяют для борьбы с этой опасностью заведомо слабые и неэффективные методы. Заблокированные и закрытые группы уже через несколько часов возникают вновь, зачастую под тем же названием и с тем же составом участников. Причину такого поведения руководства сети раскрывает исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. По его мнению, очистившись от противоправного контента, «ВКонтакте» про­играет в конкурентной борьбе. Неэффективная борьба с пляшущим сатанизмом имеет чисто экономическую основу: сети боятся потерять аудиторию и рекламные деньги. «Интернет-компании должны быть призваны к ответу за распространение деструктивного контента», – считает Давыдов.

«Учителя и родители не справляются, – констатирует уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова (в этом регионе в прошлом году произошла страшная история с двойным самоубийством подростков, транслировавших свою смерть в интернете. – Ред.). – Первые не готовы, вторые боятся говорить на эти темы. Работу с несовершеннолетними ведут дилетанты». По мнению регионального омбудсмена, остро необходима помощь со стороны Русской Православной Церкви. Но осуществляться она должна более продуманными и грамотными по сравнению с нынешними методами. По словам Соколовой, ­сейчас священнослужители пытаются доносить информацию до подростков в таких формах, в которых дети не готовы ее слушать и воспринимать.

Андрей Клочков

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.