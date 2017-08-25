НАУТИЛУС ВМЕСТО СВЯТЫНИ

Афонская часовня — память о последнем дореволюционном настоятеле Афонского подворья

Там, где Никольская улица «впадает» в Лубянскую площадь, сегодня стоит современное, ничем не приметное здание торгового центра «Наутилус». Именно на этом месте, говорит настоятель Успенского храма на Чижевском подворье (оно находится неподалеку на той же Никольской) протоиерей Сергий Савченков, располагалась часовня святого великомученика и целителя Пантелеимона: «Это была не маленькая часовня в нашем современном понимании, а большое пятиэтажное здание Афонского подворья».

По красоте убранства и местоположению ее считали самой красивой часовней столицы. Часовню снесли в 1934 году вместе с китайгородской стеной. В советское время здесь долго красовался пустырь, торговый центр «Наутилус» появился в конце 1990-х годов. Сейчас о былом не напоминает ничего, однако в скором времени стараниями Славянского фонда России на стенах торгового центра появится информационный знак. «Это не просто указание того, что здесь когда-то было, а теперь утрачено, это урок нам нынешним и благодарность тем, кто был до нас», — уверен отец Сергий. Теперь, приводя детей в бывший «Детский мир» на Лубянке и показывая им город с высокой смотровой площадки, обязательно обращайте их внимание, что на месте странного сооружения их стекла и бетона находилась красавица-часовня, которую одни наши предки построили, а другие снесли.

Адрес: Никольская ул., 25

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.