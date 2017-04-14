НАВСТРЕЧУ ПАСХЕ: ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

Вместе с детьми мастерим пасхальные поделки из материалов, которые всегда найдутся в доме либо стоят совсем недорого

Праздничное деревце

Гуляя по парку с детьми, прихватим оттуда ветку. Это будет ствол деревца. Украсим его разноцветными пасхальными яйцами. Для этого возьмем цветную бумагу. Лучше всего подойдет бумага плотная, глянцевая, яркой расцветки. Нарисуем или распечатаем на принтере шаблон – яйцо подходящего размера. Нам потребуется пять таких цветных яиц. Складываем их вдоль пополам и склеиваем лепестки между собой. Можно наклеить на лепестки бумажного яйца бусины, пайетки, блестки – что есть под рукой. Прикрепим нитку к верхней части яйца – поделка готова. Несколько яиц можно красиво развесить на деревце. Симпатичным украшением станет также ленточка или цветная шерстяная нитка, обмотанная вокруг ствола.

Корзинка из обложек ярких журналов

Чудесная весенняя пасхальная корзинка получается из обложек старых журналов. Подберем подходящие, поярче. Нарисуем квадрат со стороной, кратной трем (например, 30 см). Затем разделим его на девять одинаковых маленьких квадратиков, угловые вырежем. Получилась крестообразная заготовка из пяти квадратов. Донышко – в серединке, его не трогаем. В остальных частях равномерно делаем вертикальные разрезы. Теперь нарезаем из обложек другого цвета лапшу такой же ширины. Сплетем корзинку, потом склеим ее. Приделаем ручку. Нарежем узенькими полосками тонкую бумагу зеленого цвета – это будет трава. На нее положим крашеные яйца.

Красота! Вот бабушка обрадуется!

Марина Анохина