НЕ ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ, А С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ

В чем разница между паломничеством и религиозным туризмом?

Двери автобуса закрываются, мгновение – и за окном поплыли осенние поля с перелесками. Путь дальний: монастырь, что за много-много километров от города. Самое время подумать о душе, вон и старушка у окна достала молитвослов. «Лично я хочу еще успеть на рыбалку, – сообщает мужчина, – удочки захватил».

Игумения Еротиида (Гажу), настоятельница Николо-Сольбинского монастыря:

ИСКАТЬ, ЧТО УГОДНО ГОСПОДУ

Хотелось бы, чтобы люди вернулись к древней традиции долгой подготовки к паломничеству. Ведь фундаментальный смысл всякого паломничества – прикосновение к святыне. Всей душой, а не «галопом по европам». Совершая путешествие по святым местам, наши предки были готовы к различным искушениям, трудностям. Это было еще большим укреплением в вере. Они возносили молитвы, чтобы Господь сподобил их дойти до цели. Мы ищем легкие пути – где нам удобнее, комфортнее; а вот что угодно Господу, мы часто не спрашиваем.

Юрий Минулин, руководитель Паломнической службы «Радонеж»:

ОБРЕСТИ БЛАГОГОВЕЙНОЕ ЧУВСТВО

Надо прежде решить, зачем отправляться в паломничество. Лучше заранее обсудить это со своим духовником. Цель паломничества – не развлечение, а определение собственной христианской позиции, главное в которой – прийти к святому с благоговейным чувством (а после еще и не расплескать это чувство). Не стоит суе­титься, гоняясь за качеством обслуживания. Выбирайте тот путь, который в данный момент «прописывает» Господь. Без устремления же к духовному деланию паломничество превращается в банальную поездку ради того, чтобы узнать что-то новенькое, красивенькое, хорошенькое.

Епископ Рославльский и Десногорский Мелетий:

РАЗНИЦА – КАК МЕЖДУ ПОСТНИКОМ И ВЕГЕТАРИАНЦЕМ

Разница между туризмом и паломничеством такая же, как между постником и вегетарианцем. И тот, и другой не едят мяса. Но пост – это не только отказ от скоромной пищи, а состояние души. Ведь мы постимся во имя Христа Спасителя, для спасения своей души, а также, чтобы изгнать род лукавый. Турист едет посмотреть красивые иконы или витражи в древнем соборе, и это нормально. Но если человек едет, чтобы помолиться и приложиться к святыне, перед нами уже духовное дело – паломничество.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий: МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ

Главная ошибка паломников – неверное отношение к тому месту, куда они едут. Общество потребления воспринимает поездку с соответствующим настроем. Но паломничество – не туристическая поездка, а подвиг, испытание. И если не предложат испытание люди, его предложит Господь. Если не смиришься и поступишь, как обычный человек, получится обычная турпоездка. Приедешь в монастырь, увидишь монахов, но почти ничего не ощутишь.

Игумен Исаакий (Иванов), настоятель Иоанно-Богословского монастыря, руководитель паломнической службы Рязанской епархии: ПАЛОМНИК – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЛИТВЕННИК

Благочестивый паломник едет совершить некий подвиг с целью духовного роста. И подвиг богоугождения должен быть в уме и сердце его. Стремящийся воспринять благодать человек подчиняется всем трудностям, которые встречаются на его пути. Более того, он вежлив и принимает уставы обителей, которые посещает. Он носит соответствующую благочестивую одежду. Сейчас многие пытаются монастырь подстроить под себя. Но каждый монастырь – целый мир, живущий определенным уставом, традиции которого бережно охраняются братией. Есть и общие для каждого паломника правила. Паломник – молитвенник, а не просто любопытствующий. Приехал он, чтобы исповедоваться, причаститься Святых Христовых Тайн. Естественно, такой человек настраивается на духовную жизнь, воспринимая все случайные неприятности как Промысл Божий.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

