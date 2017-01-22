НЕ ПРОСКОЛЬЗНИТЕ МИМО СУДЬБЫ

Чего только не бывает на горках!

В воскресение после Литургии приходская молодежь от 6 до 50 лет пошла кататься с ближайшей горки. Снег обжигает горящие щеки, жарко и весело.

Вот Саша сбил с ног Машу, которая не успела отойти с ледяной дорожки. Маша упала на Пашу, у которого слетели очки. По очкам проехался Митя, а Вова бросился спасать Пашины очки и верхом на Мите въехал в Юлю и Свету, которые помогали встать маленькой Лене. Петр Петрович уже не мог остановиться и выделывал на спуске невероятные кульбиты, дабы не раздавить своими 120 кг барахтавшуюся малышню. Он все-таки упал и что-то себе сломал. А пока ломал, раздавил чьи-то маленькие пластмассовые санки. Пашины очки так и не нашлись. Да, половина людей из этой горочной каши-малы была не из нашего прихода. Но как же весело!

Еду навестить Петра Петровича. Играю с ним в виртуальные горки, дабы не грустил с гипсом, и вспоминаю: три года назад брат Леша также после богослужения пошел кататься и случайно врезался в Олю из соседнего дома. Прошлой весной они поженились.

Чего только не бывает на горках! Но самое ценное – настоящее непринужденное общение, которого нам так не хватает..

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

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