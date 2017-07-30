НЕ ЗАПЛАТИТЬ И ОТОБРАТЬ

Механизмы социального напряжения

Чем громче об этом в СМИ крикнешь, тем больше шансов прослыть в народе правдорубом и своим парнем. Люди про себя вздохнут в агрессивной печали: «Вот ведь как НА САМОМ ДЕЛЕ все происходит!..» И посчитают, что это извращение не единичный случай, а страшное и неизбежное зло.

Сегодня модно рассуждать о поддержке семей, воспитывающих приемных детей. Эти семьи получают внушительные суммы на содержание каждого ребенка, принятого в семью. Следующий этап: ругать эти семьи за то, что зарабатывают на детях. И попутно пиарить на ток-шоу омерзительные эпизоды – вроде того, что приемный папа насиловал приемных дочерей, а нетрезвая приемная мама лупила бутылкой по голове приемного сынишку.

В конце концов, масса этого невидимого и срежиссированного (сознательно или нет – не так важно) возмущения станет критической и ударит по всем. Вроде придумали механизм социальной поддержки, а на деле получили механизм социального напряжения.

И никто конкретно не виноват: власть ругает народ, народ – власть, а каждый поочередно выпихивает из своих рядов «счастливчиков» под удар общественного гнева. Именами назначенных героев позже разукрашивается бескрайний интернет – так и живем!

Только вот с детьми случай особый. Русский народ всегда относился к ним, как к ангелам на земле, и такую генетику медиатехнологиями не вытравишь. Это не на уровне ума – это в сердце живет. Там же, где коренятся причины, по которым не боишься душу положить за других. И государству пора бы это чувствовать. А если оно (государство) – «машина», то хотя бы просчитывать.

Прекрасно, когда власть дает ресурс тем, кто решился взять на себя заботу о сироте. Но разве не менее логично и правильно часть этих сумм направить на поддержку многодетных семей и семей с детьми, находящихся в сложном положении? Вместо этого кто-то наверху засовывает в щели гражданского сознания ювенальный механизм – отбирать детей, если семья плохо обеспечена. Семья – это не просто ячейка общества. Это драгоценное сокровище России. А не поле для узаконенного киднеппинга.

Никита Вятчанин

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.