НЕПОМИНАЛЬНИКИ И ЕРЕТИКИ

Раскольник чужд всем православным

Интернет полнится сообщениями о нескольких священниках, отказывающихся поминать за богослужением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На основании его прошлогодней встречи с Папой Римским Франциском они обвиняют его в ереси экуменизма.

Можно было бы объяснять полную несостоятельность самих обвинений (многие это уже делали, притом весьма тщательно), но я хочу обратить внимание на другое. Нашего Патриарха поминают в своих молитвах другие православные предстоятели — как и он их. Отказаться от общения с Патриархом — значит выпасть не только из русской, но и из Вселенской Православной Церкви. Раскольник делает себя чужим всему православному миру.

Отказывающийся поминать Патриарха человек объявляет, что заблудилась вся Церковь.

Все признающие Патриарха епископы Русской Церкви, все Патриархи других Поместных Церквей, греки и сербы, болгары и румыны – вообще все. И только он (с немногими соратниками) устоял в истине. Все остальные православные — либо слепцы, либо предатели.

«Непоминающие» любят сравнивать себя со святым Марком Эфесским. Но это сравнение несостоятельно: св. Марк оказался не единственным во всей Церкви, но одним из членов греческой делегации на феррарском соборе (1439 г.), отказавшимся подписать Флорентийскую унию. Делегаты того собора находились под сильным политическим давлением со стороны императора. Но по завершении собора уния была решительно отвергнута церковным народом. Поэтому, хотя св. Марк и оказался на соборе в меньшинстве, он определенно был в Церкви с большинством.

Православие учит трезвению и испытанию помыслов. Если некий помысел научает человека, что вся Церковь Христова совратилась, и только он (с немногими соратниками) стоит в истине, что это за помысел? Это помысел гордыни — причем крайней, которая превозносится над всей Церковью.

Путь раскола, увы, хорошо известен: ища оправдать свое решение, люди все более чернят Церковь (и в мыслях, и в словах). И чем больше они ее чернят, тем сильнее их потребность в самооправдании. Это – настоящая воронка, и чтобы не быть в нее затянутым, стоит просто поверить словам Спасителя: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16,18).

Сергей Худиев

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.