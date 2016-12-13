НОВЫЕ ТРАДИЦИИ «АРТОСА»

Середина декабря – замечательное время, когда люди начинают готовиться к самому теплому и чудесному празднику церковного года – Рождеству Христову. Православный фестиваль «Артос» приглашает всех верующих насладиться приятными хлопотами подготовки к торжеству с пользой для души.

Во время работы фестиваля для посетителей свои двери распахнут ярмарочные и культурные площадки. «Артос» продолжает взятый курс на смещение акцентов мероприятия с исключительно торгового на духовно-просветительский. Здесь будут представлены не только производители церковной утвари, фермерские и монастырские хозяйства, предлагающие самые разнообразные продукты для постной трапезы, но и художники, музыканты, книгоиздатели, деятели театра и кино.

Здесь каждый найдет для себя что-то увлекательное. Любителей чтения ждет несколько интереснейших книжных презентаций, в частности новой книги протоиерея Андрея Ткачева от издательства «Никея». На выставке также будет представлен широкий выбор православной литературы, в том числе подарочных детских изданий к Рождеству, которые станут одним из самых полезных подарков для маленьких христиан.

В программе фестиваля «Артос» также множество встреч с известными проповедниками, на которых можно будет поговорить о посте и подготовке к Рождеству Христову, а также задать вопросы о духовной жизни. Вас ждут встречи с протоиереями Артемием Владимировым, Дмитрием Смирновым, Андреем Дударевым.

Традиционный кинолекторий «Артоса» в этот раз представит вниманию ценителей шедевры мирового кинематографа, посвященные Рождеству. В рамках фестиваля пройдут концерты духовной музыки.

Но главное, погрузившись в атмосферу православного праздника и семейного уюта, гости выставки смогут не только обогатиться духовно, но и найти здесь рождественские подарки для близких и друзей.

Адрес: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон № 2. От станции метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутные такси.

Часы работы выставки: ежедневно с 11.00 до 19.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.