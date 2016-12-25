НОВЫЙ ГОД ПРОТИВ РОЖДЕСТВА. НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ТЫ?

Иеромонах Константин (Симон): «Вечером 31 декабря мы с родителями смотрели телевизор, а утром шли на мессу»

Родившийся и выросший в Соединенных Штатах Америки профессор, доктор богословия, ныне насельник Высоко-Петровской обители отец Константин (Симон) изрядно поколесил по миру. Новогодние и рождественские праздники ему доводилось встречать на всех континентах за исключением Антарктиды. «Православная Москва» расспросила священнослужителя, как проводят эти дни христиане в разных уголках земного шара.

Иуду символизировал чеснок

– Ваше преподобие, вспомните, пожалуйста, свое первое новогоднее впечатление.

– Мне пять или шесть лет, мы сидим за праздничным ужином, смотрим телевизор. Родители позволяют себе бокал-другой хорошего вина. Допоздна ни в коем случае не засиживаемся: ведь завтра, 1 января, великий праздник Обрезания Господня, рано утром на мессу!

– Любопытно, какие американские новогодние телепрограммы были популярны полвека назад?

– Мы смотрели, как с крыши нью-йоркского небоскреба OneTimes Square спускают большой хрустальный шар, а потом начинается народное гуляние. Этот обычай, кстати, жив и сейчас, но я его наблюдал только по телевизору. Самые же сильные детские праздничные впечатления связаны с Сочельником. Моя православная бабушка по маме сдабривала его истинно украинским колоритом. В этот святой вечер ужин неизменно состоял из дюжины блюд – по числу апостолов. На столе подавались кутья, горох, капуста, разнообразные супы и каши, голубцы с гречкой и обязательно чеснок!

– Маринованный?

– Нет, свежий! Он символизировал Иуду Искариота.

Спуманте у вертепа

– Чем же разговлялись на Рождество?

– Зависит от того, откуда происходили предки той или иной американской семьи. Мы обычно ели ветчину. В протестантских семьях популярнее была индейка, как на День Благодарения.

– Восемнадцатилетним юношей вы оказываетесь в Риме. Тамошние традиции вас чем-то удивили?

– Показалось, итальянцы вообще не ждут Рождество Христово! После пышного украшения нью-йоркских улиц потрясло, что в Риме даже не ставили елки. Изменить такое положение дел удалось только с восшествием на папский престол Иоанна Павла II. Чисто итальянских национальных рождественских традиций две – это праздничный ужин в Сочельник из рыбного меню и вертеп возле каждой церкви с фигурками Святого семейства. В отличие от первой, вторую итальянцам удалось распространить практически по всему миру, в том числе и в России.

– Новый Год итальянцы тоже как-то особенно встречают?

– Нет, разве что не изменяют традиции пропустить бокал-другой Спуманте – как вечером 31 декабря, так и за праздничным столом в первый январский день.

Встречайте праздник с Господом

– Отец Константин, много времени вы провели также в Германии, Франции и Бельгии. У каждого из этих народов наверняка есть собственная новогодне-рождественская специфика…

– Конечно. Немцы выделяют под елку одну из комнат своего дома, которую так и называют рождественской. Вручают там друг другу подарки, поют свои колядки и угощаются сладостями. Бельгийцы любят разговляться кровяными колбасами. Французы в полночь идут в храм, а в четыре-пять часов утра садятся за праздничную трапезу с мясом и устрицами – Ревейон. На Новый Год Ревейон повторяется. Но я бы хотел упомянуть об одном важном моменте. В России считают, будто для католиков главный праздник церковного года – Рождество, ведь так?

– Да. Даже теория целая родилась: мол, в западной ментальности гораздо важнее приход Богомладенца в мир, чем Его Воскресение.

– Тогда как на самом деле для любого католика первостепенна Пасха, за ней следует Пятидесятница и уже только потом Рождество.

– Но в народе-то иначе?!

– Видимо, потому, что пасхальная католическая Месса лишена той пышности, которой сопровождается в этот день Литургия. А вот католические богослужения Сочельника и Рождества Христова, напротив, очень торжественны и красивы, и в массовом сознании они постепенно стали превалировать над пасхальными.

– Отец Константин, позвольте поделиться некоторым смущением по поводу излишне пафосного предновогоднего ажиотажа. Праздники коммерциализируются: в течение всего декабря на улицах не гаснут разноцветные гирлянды, в магазинах столпотворение. И все это на фоне продолжающегося рождественского поста. Не свидетельствует ли это об извращении самого смысла праздника в наши дни?

– В США в витринах больших магазинов первые рождественские украшения сейчас начинают появляться 30 сентября. А уже 27 декабря все праздничное обрамление с улиц там стараются удалить – в начале Святок, задолго до Рождества по восточному календарю! Конечно, смысл праздника тем самым выворачивается наизнанку. Самое главное в нем теперь – не приход Спасителя в мир, а подарки друг другу.

– Православным верующим на постсоветском пространстве отмечать Новый Год не очень комфортно…

– Думаю, время работает на нас: мне кажется, превознесение новогодних торжеств – советская инерция. Пост, конечно, нарушать нельзя. Неверующих родственников обижать тоже нехорошо, посидеть за столом можно вместе с ними. Но это прекрасный повод подать им пример в воздержании духовном и телесном. А вообще нет ничего лучше, чем встретить наступающий Новый Год с Богом – в Его доме, в православном храме.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.



Иеромонах Константин (Симон)

Родился в 1955 г. в Нью-Джерси (США) в семье принявших католичество православной мамы с Украины и папы-кальвиниста из Венгрии. В 1980 г. рукоположен во священника Римской Католической Церкви. В 2007–11 гг. – вице-ректор Папского восточного института. Два года назад перешел в Православие, в прошлом году принял монашеский постриг в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре.