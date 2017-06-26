НРАВСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Деньги большие – человек маленький

Как часто мы слышим призыв к Церкви не вмешиваться в дела государства! Но можно ли молчать, когда видишь неправду? Долг Церкви – заботиться об убогих и обездоленных, оставаться голосом высшей справедливости. А выбор общества – прислушаться к этому голосу или проигнорировать его. Но голос должен звучать во всю мощь.

Наступило время, когда Русская Православная Церковь настаивает, что экономика должна развиваться на нравственных началах, и призывает тех, кто получает прибыль, устранить социальную несправедливость. История России знает многих предпринимателей, чьи имена стали символом помощи людям. И сегодня, когда, по признанию первых лиц государства, тучные годы остались позади, богатые особенно остро должны ощущать свою ответственность за бедных. Ощущают ли?

В девяносто девяти процентах случаев — нет. Деньги и власть дают колоссальные возможности. Купить стало можно практически все: прожить несколько жизней, меняя одно уставшее сердце на другое, или назвать сбитого машиной младенца смертельно пьяным и избежать тюрьмы. Самое страшное – в угоду собственным интересам закрывать глаза на беды маленького человека. Как-нибудь выплывет. А нет – значит, сам виноват, такой уродился, ничего не добился и в люди не вышел.

Экономика, игнорирующая моральные императивы, направленная на обогащение отдельных групп населения, не имеет будущего. И Церковь сегодня вновь обращается к властям предержащим с призывом защитить интересы маленького человека. Запретить деятельность так называемых микрофинансовых организаций. Возродить популярные некогда кассы взаимопомощи на крупных предприятиях, чтобы работники могли взять беспроцентную ссуду в случае острой необходимости. Всерьез рассмотреть возможность понижения уровня первоначального взноса на ипотечные кредиты. Закрепить законодательно частичное или полное погашение кредита государством при рождении еще одного ребенка в семье заемщика. Об этом совсем недавно говорила Церковь устами своего высокопоставленного представителя.

Что, эти призывы опять назовут вмешательством в дела государства? Или прислушаются к ним? И вздохнет облегченно маленький человек.

Петр Коробейников, Мария Максимова

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.