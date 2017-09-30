ОСЕНЬ, ТЫ ВЕСНУ ПОЗОВИ

Одно воспоминание о будущем

Теплое ласковое солнышко золотит крест на куполе Успенского храма. Осень совсем еще не чувствуется, разве что листья на деревьях начинают желтеть. Я даже пожалела, что надела плащ, потому что не знала потом, куда его пристроить – так получилось, что именно в тот день в храм я пришла одна. Креститься.

Стою вместе с мамами, что держат на руках малышей, и мне одновременно и страшно, и радостно. Страшно оттого, что никого нет рядом, чтобы подсказать или направить, а радостно – оттого, что наконец это свершится.

Я только недавно вернулась из Армении, где мы жили в Эчмиадзине и пару раз ходили на богослужение посмотреть на католикоса. А потом была поездка в горы и маленький каменный храм, пустой и гулкий, где в чашу с песком я поставила свечу и впервые почувствовала какую-то удивительную радость и спокойствие.

Так и хотелось стоять там, под этими каменными сводами, смотреть, как солнечный луч пересекается с бликами от горящей свечи, слушать тишину и ощущать себя песчинкой мироздания в руках Божиих.

В тот момент мысль о крещении оформилась окончательно, и вот девятого сентября я стою около купели, а в моей руке горит свеча. «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» – я теперь тоже облеклась «в ризу правды», и на душе светло и радостно, словно пришла весна…

С того сентябрьского дня прошло уже почти три десятка лет, но он все так же памятен, словно это было вчера – и как мне велели наклониться над купелью и поставить в нее руки, и как потом облили водой, и как со свечами ходили вокруг купели. Рядом плакали малыши, а мне хотелось петь от счастья. Как потом я долго сушила волосы под ручной сушилкой в умывальнике (у меня была коса до пояса, а на улице все-таки осень) и пила чай с яблоками в сторожке, которым меня угостил алтарник Вася. И возвращение домой, и торт, который купила, чтобы хоть как-то поделиться радостью с родителями. Правда, на вопрос мамы о поводе сказала, что просто захотелось.

А через несколько лет была петербургская осень и день памяти благоверного князя Александра Невского, которому я в лавре молилась о своем отце, крещенном в войну деревенским старостой, но так и не желавшем воцерковляться. И когда, наконец, отец Иоанн Каледа его миропомазал, это стало для меня огромным счастьем. А с нынешнего года двенадцатого сентября в нашей семье будет два именинника – мой папа и родившийся в этот день мой внук.

Елена Ульянова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.