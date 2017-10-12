ОТ ЭТИКЕТКИ «СОВЕТСКОГО» ШАМПАНСКОГО – К ЭСКИЗУ ПАТРИАРШЕГО КУКОЛЯ

Историк Церкви и художник Губонин отмечает тройной юбилей

Этот поистине легендарный человек появился на свет 110 лет назад. Мало кто знает, что именно ему довелось в 1960-е годы выполнить дизайн обложки «Журнала Московской Патриархии», использовавшийся официальным изданием Церкви в течение трех десятков лет. Кроме того, его кисти как художника кондитерской фабрики «Красный Октябрь» принадлежат вошедшие в анналы советского пищепрома этикетки к конфетам «Садко», «Вишня в шоколаде», «Ну-ка, отними!», «Красная шапочка», какао «Золотой ярлык» и «Серебряный ярлык», шоколада «Спорт» и многих других.

Но подавляющее большинство наших читателей, ручаемся, даже не догадывается о губонинском авторстве по крайней мере двух работ, хотя обе они известны любому мало-мальски знакомому с отечественной историей ХХ века человеку. Для интронизации Святейшего Патриарха Алексия I ему довелось изготовить ­куколь. Но еще до войны, ­работая художником-оформителем в объединении «Союзпрод­реклама», Губонин одержал победу в объявленном Анастасом Микояном всесоюзном конкурсе на эмблему к «Советскому» шампанскому. Губонинский логотип используется на бутылках Московского комбината шампанских вин уже 80 лет!

О какой же третьей круг­лой дате, связанной с Губониным, идет речь? О ней мы попросили рассказать старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Сергея Беляева.

– Мой отец протоиерей Алексий Беляев познакомился с Михаилом Губониным во второй половине 1920-х годов. Оба они тогда находились на государственной службе (папа – в главном Артиллерийском управлении РККА на технической должности). В то же время отец был иподиаконом у архиепископа Феодора (Поздеевского), а Михаил Ефимович, находясь на госслужбе в качестве художника, иподиаконствовал у епископа Петра (Руднева). Папа и Михаил Ефимович присутствовали при погребении Патриарха Тихона. Тогда и началась их дружба.

С того самого момента Губонин начал собирать материалы о святителе Тихоне Патриархе Всероссийском и истории Церкви эпохи гонений. Со временем это стало делом его жизни. Мои родители как могли помогали ему, мама уже в 1950–1960-е годы перепечатывала много материалов для Михаила Ефимовича.

Их общим другом был Владимир Иванович Захаров. Он происходил из купеческой среды, окончил коммерческий институт в Москве, но в 1920-е годы принял монашеский постриг в Сретенском монастыре с именем Иероним. В 1944 году архимандрит Иероним был хиротонисан во епископа и избран на Кишиневскую кафедру. А в 1947 году, будучи уже Рязанским и Касимовским Преосвященным, рукоположил отца в священный сан. В то же самое время Патриарх Алексий I обратился к главе государства с просьбой перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которые после разрушения Чудова монастыря находились в Успенском соборе Московского Кремля, в действующий храм.

Встал вопрос о достойных мощей первосвятителя раке и сени. Все сразу вспомнили о Губонине. Я очень хорошо помню, как владыка и мой отец собрались на квартире Михаила Ефимовича. Быстро были сделаны эскизы раки и сени. Резные работы выполнял другой мастер, а весь проект составил Михаил Ефимович. А ровно 70 лет назад – 17-18 октября 1947 года – мы все молились в алтаре Богоявленского кафедрального собора в Елохове на перенесении мощей.

Еще одна история связана с обретением мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. У меня была уверенность в том, что это возможно. Церковная же общественность была настроена скептически, потому что в Московской Духовной Академии в музее хранился интронизационный саккос Патриарха Тихона, в котором, как считали, он был погребен. Этот саккос передал музею Патриарх Алексий I. Но от Михаила Ефимовича Губонина я знал, что­ ­было изготовлено три одинаковых саккоса для интронизации, и что в Академии может находиться второй саккос, совсем не тот, в котором был погребен святитель Тихон. То есть, даже Патриарх Алексий I не знал, что саккосов было три, а Губонину это было известно.

К сожалению, полностью работы Губонина по Истории Церкви до сих пор не изданы. В 1977 году в парижском издательстве ИМКА-Пресс вышла книга Льва Регельсона «Трагедия Русской Церкви. 1917–1945» (с послесловием протоиерея Иоанна Мейендорфа), основной объем которой составляют труды Михаила Губонина без упоминания его авторства. Но это только одна десятая от исследований Михаила Ефимовича. Следующее издание на основе собранных им материалов увидело свет в 1994 году: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт выпустил сборник «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти». Полный же экземпляр оригинала передан мною Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету по просьбе его ректора протоиерея Владимира Воробьева, но пока не издан.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

Биографическая справка Михаил Ефимович Губонин Родился 24 июня 1907 года в селе Болшево Мытищинской волости в семье состоятельного специалиста по меховому делу Петра Ионовича Губонина. Часто посещал богослужения в московских храмах, в особенности Сретенский монастырь. Почти десять лет был духовным сыном исповедника и подвижника, святителя Афанасия (Сахарова). По окончании Московского художественного училища с 1928 года работал в различных издательствах. Был арестован и 15 мая 1930 года приговорен к трехлетней ссылке в Среднюю Азию. 15 мая 1933 года освобожден с ограничением места жительства, реабилитирован 4 марта 1940 года. В 1938 году женился на артистке хора Клавдии Петровне Мироновой. Прошел всю войну, закончив ее в звании гвардии старшего лейтенанта с тремя орденами и пятью медалями. Овдовев, женился на сестре покойной супруги Зое Петровне Мироновой, которая после кончины М.Е. Губонина стала хранительницей его архива. Скончался 9 октября 1971 года; похоронен в Москве на Долгопрудненском кладбище.

Труды М.Е. Губонина

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. Сб. в 2-х частях / Сост. М.Е. Губонин. М., 1994.

Современники о Патриархе Тихоне. М., 2007, Т. I и Т. II.

Патриарх Тихон и история русской церковной смуты., СПб., СатисЪ, 1994.

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года. М., ПСТГУ, 2006.