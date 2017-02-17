Приглашаем на православную выставку-ярмарку с 7 по 12 марта

С 7 по 12 марта 2017 года в соответствии с «Годовым планом православных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории города Москвы», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в Деловом центре «АМБЕР ПЛАЗА» в г.Москва состоится XII Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России».

В этом году выставка будет посвящена юбилею трагической в Новейшей истории России даты – 100-летию гибели императора Николая II и его семьи.

Одним из главных участников выставки станет Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма, возникший на месте, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов Царской семьи и куда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи и их верных слуг.

В феврале 2017 года в Монастыре открылась уникальная экспозиция «Исторический перелом эпох. Псковский тупик», посвященная 100-летию трагических событий 1917 года – заговору и отстранению царя Николая II от власти.

Значительная часть этой экспозиции будет представлена в Москве на выставке «От покаяния к воскресению России». Посетители увидят музейные экспонаты, связанные с историей российской императорской династии, предметы быта из Ипатьевского дома, ордена, медали, книги, документы, иконы, монеты, марки, банкноты, долговые расписки и многое другое.

Экспозиция, подготовленная в соработничестве с музейным сообществом г. Екатеринбурга, позволит посетителям заново осмыслить причины событий столетней давности и глубже вникнуть в непростую историю нашего Отечества.

Алапаевский женский монастырь преподобномученницы Елисаветы подготовил цикл лекций, посвященный житию великой княгини Елисаветы Феодоровны и приглашает всех желающих.

В культурно-просветительской программе запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актёрами, кинорежиссёрами и художниками, проведение круглых столов, презентации книг, демонстрация фильмов, посвященных трагическим событиям 1917 года.

Будут проведены мастер-классы, где все желающие смогут научиться азам иконописи у мастера Романа Князева.

В рамках выставки, Сообщество «Чистое будущее» представит фотовыставку «Люди, меняющие мир», посвященную природоохранным инициативам Русской Православной Церкви. Выставка пройдет в рамках Года экологии и посвящена итогам реализации различных экологических инициатив и проектов под эгидой Русской Православной Церкви.

Всего в выставочном проекте примут участие более 100 крупнейших монастырей, храмов и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Сербии, Черногории, Палестины и других стран. На выставке вы сможете приобрести: иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, именные ложечки, товары для здоровья, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продуты и многое другое.

Приглашаем Вас посетить XII Международную православную выставку

«От покаяния к воскресению России».