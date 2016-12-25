ПАЦИФИСТ РАСПУТИН

Что общего у сибирского мужика и эрцгерцога Франца Фердинанда

Вопреки расхожему мнению, Распутин практически не вмешивался в государственные дела. Делал это только в исключительных случаях. Например, в 1912 году, когда началась Балканская война, и великий князь Николай Николаевич настоял на подписании Государем указа о всеобщей мобилизации. Тогда Распутин буквально на коленях умолил Царя не вступать в бойню.

Вопреки расхожему мнению, Распутин практически не вмешивался в государственные дела. Делал это только в исключительных случаях. Например, в 1912 году, когда началась Балканская война, и великий князь Николай Николаевич настоял на подписании Государем указа о всеобщей мобилизации. Тогда Распутин буквально на коленях умолил Царя не вступать в бойню.

Прямой, как палка, гордый родственник Царя был куда как влиятелен. Но не столь влиятелен, как коленопреклоненный мужик. Каково столкновение! Можно представить себе ярость «мировой закулисы». Только что создана Федеральная Резервная Система, все готово к мировой вой­не и переустройству мира, – а тут какой-то «сибирский валенок» обрушивает столь хитроумные планы!

«Неужели австрийский император и русский царь

должны свергнуть друг друга и открыть путь революции?»

Покушение на Григория Ефимовича практически совпало с убийством в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, послужившем поводом к началу Первой мировой. Наследник австро-венгерского трона был также противником всеевропейского столкновения. Он говорил: «Война с Россией – это для нас конец. Неужели австрийский император и русский царь должны свергнуть друг друга и открыть путь революции?». Подобным образом думал и Распутин. Князь Жевахов свидетельствует: «Манифест о войне вызвал всеобщее ликование, вернее, беснование, и только немногие видели в нем величайшую победу интернационала. Среди этих немногих был и полуграмотный Распутин, который прислал из Сибири две телеграммы Его Величеству, умоляя «не затевать войны» и связывая с ней роковые последствия для России и династии».

Вопреки «патриотической» суете, Григорий Ефимович писал Государю так: «Ты царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят а Рассея? Продумать так воистину. Небыло от веку горше страдалицы вся тонет в крови велика погибель бес конца печаль. Григорий».

Юрий Воробьевский

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.