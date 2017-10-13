ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА НАУМА (БАЙБОРОДИНА)

Они ушли в вечность почти вместе: отец Кирилл и отец Наум, даже года не прошло. В пору расцвета о них тоже говорили через запятую. Старцы не были одинаковы, но оба во многом определяли дух Лавры преподобного Сергия на протяжении долгого периода. Случалось разное, говорят, что отец Наум «пережимал» в духовничестве. Столкнувшимся с этим лично, наверное, лучше знать. У меня же при мысли об отец Науме всегда будет стоять перед глазами старчик в центре Успенского собора Лавры, произносящий проповедь. Он говорил, как птичка поет, без всякого видимого усилия, просто и естественно. К нему более, чем к другим, кого я знал, приложимо изречение: «От полноты сердца говорят уста».
Господь да упокоит его там, где слова уже не нужны.
Протоиерей Михаил Дудко
Справка
Архимандрит Наум (в миру – Николай Александрович Байбородин) родился 19 декабря 1927 года в с. Мало-Ирменка Ордынского района Новосибирской области в семье крестьянина. Участвовал в войне с фашистской Германией и Японией. В 1957 году поступил в Московскую духовную семинарию. 14 октября того же года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Александрович был принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 8 октября 1959 года митрополит Одесский и Херсонский Борис (Вик) рукоположил иеродиакона Наума в сан иеромонаха. 25 апреля 1970 года иеромонах Наум возведен во игумены. В 1979 году ко дню Святой Пасхи игумен Наум был возведен в сан архимандрита. Преставился ко Господу 13 октября 2017 года на 90-м году жизни.