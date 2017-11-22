ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО

Скончался Дмитрий Хворостовский. Еще недавно мы возмущались безответственностью СМИ, раньше времени похоронивших певца, но тяжелая болезнь не оставила ему шансов. К сожалению, некрологи теперь вполне правдивы.

Не будучи знаком с Дмитрием, хорошо помню его в коридоре лондонского Успенского храма. Характерная прическа, грива белоснежных волос, немного растерянный взгляд, никакой «звездности» и никого вокруг: все бегут по своим делам. Он ждет рождественского приходского концерта, в котором выступают его дети. Мы поздоровались, перекинулись парой слов, пошли на концерт. Он старался быть хорошим отцом. Хорошим человеком.

Я ничего не знаю о его религиозности, но молюсь, чтобы Господь покрыл его Своей неизреченной милостью, которая единственно нужна человеку, идущему туда, где «не пребывает богатство, не шествует слава».

Протоиерей Михаил Дудко