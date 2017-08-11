ПАРКОВКА НА СВЯТОМ МЕСТЕ

Церковь Благовещения на Бережках

Давным-давно высокий берег Москвы-реки, по которому теперь проходит Ростовская набережная, именовался Бережками. Активно заселяться он начал в XV веке, уже в 1413 году здесь была построена каменная Благовещенская церковь. Храм неоднократно сжигался, разорялся и разрушался, но при этом каждый раз отстраивался заново.

В советское время спасти храм пытался знаменитый зодчий Алексей Щусев. «Дом архитекторов», который хотели поначалу поставить на месте храма, он специально спроектировал полукругом, чтобы сохранить святыню. И это у него получилось. Старожилы вспоминают, что закрытая, но не снесенная церковь еще долгое время стояла как будто окруженная новостройкой. А профессионалы говорят, что Щусеву удалось сделать из этих абсолютно разных строений единую законченную композицию. Дугообразная форма дома в сталинском ампире лишь подчеркивала созданную русскими зодчими красоту. Кроме всего прочего, храм славился прекрасным иконостасом из белого мрамора.

Безбожники все-таки снесли древний храм в 1950-х годах, так и не придумав причины. В мае 2007 года Общественный совет по архитектуре и градостроительству при мэрии Москвы одобрил план восстановления храма, однако экономический кризис 2008–2010 годов и отставка Лужкова помешали восстановить храм, а впоследствии проект воссоздания был отменен.

Сейчас уже в рамках другого проекта – «Незабытые святыни» – здесь готовится к установке мраморная стела, которая будет напоминать людям, что на месте этого пустыря возвышался один из самых красивых храмов города.

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.