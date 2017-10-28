ПАТРИАРХ КИРИЛЛ О СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В НЕМ

Шумы и сигналы

Мне был 21 год, когда меня направили в Швецию, на Генеральную ассамблею Всемирного Совета Церквей. Там рядом со мной сел священник. Заметив, как я напрягался и конспектировал все, что слышал в ходе дискуссий, он остановил меня и сказал: «А зачем вы делаете лишнюю работу? Не надо всего этого. Вы должны научиться отличать шумы от сигналов. Девять десятых того, что в этом зале происходит, – это шумы, не обращайте на них внимания. Ловите сигналы». Этой мудростью я и живу до сих пор.

Информационный хлам

В информационном пространстве невероятное количество того, что можно назвать захламленностью. Хлам, настоящий хлам! Когда у нас в доме появляются хлам, мусор, ненужные вещи, мы стараемся от них избавиться, потому что это влияет на психику, на настроение. Встает человек утром, а у него все разбросано, половина вещей не нужны. Но когда мы убираем свою комнату – какое замечательное состояние! Крылья вырастают – порядок, чистота!

Про эпатаж и реакцию на него

Эпатаж направлен только на прославление автора, и никаких других целей не несет. И у нас в церковной среде есть некоторые блогеры – читаешь и думаешь: ну надо же хоть как-то скрывать свою гордыню, скромнее себя вести! Ведь совершенно очевидно, что вы хотите выстрелить, чтобы на вас внимание обратили. Но завтра эти выстрелы уже никто не помнит. Поэтому никогда не прибегайте к эпатажу – это греховно и неэффективно. Но самое главное – я бы посоветовал вам никогда не реагировать на эпатаж.

Сила слова

Это больше, чем сила денег или оружия. Все, что происходило в истории, все самые большие перемены начинались со слова. Идея, мысль артикулировалась и передавалась другим, а затем, если она захватывала людей, то появлялись и деньги для ее реализации, а когда нужно – и военная сила. Слово несет в себе потенциал спасения и потенциал гибели, и минувший XX век силу слова поразительным образом иллюстрирует.

О подвиге

Это очень интересное понятие, нравственное, психологическое, философское, если хотите. Слова «подвиг» и «движение» имеют один и тот же корень. Возникает вопрос: а может ли подлинное движение быть без подвига? Очевидно, никакого продвижения христианства не было бы, если бы произносились лишь слова, а подвиг не совершался. Подвиг – это способность человека не только производить правильные слова и мысли, но, защищая эти слова и мысли, идти на самоограничения. Вот этим и отличается белое от черного.

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.