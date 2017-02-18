ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ДЕРЖАВНАЯ»

Музей-заповедник «Коломенское» на несколько дней расстался со своей главной святыней — чудотворной Иконой Божией Матери «Державная». 17 февраля из Казанского храма, где она хранится, ее перенесли в Храм Христа Спасителя для участия в проведении дней «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год». 20 февраля святыню вернут в Казанский храм. Напомним, икона Божией Матери, именуемая «Державная», была обретена в церкви Вознесения Господня в Коломенском в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича 2/15 марта 1917 года.

Фото Владимира Ходакова