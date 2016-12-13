Конец света настанет, когда никого из живущих нельзя будет взять на Небо

О конце света можно говорить по-разному. Одни пытаются рассчитать времена и сроки. Другие задаются вопросом о причине. И в самом деле, почему истории предстоит закончиться? Почему Бог намерен в определенный момент прекратить естественную смену поколений?

Эпоха Маугли и Тарзанов

Богословы и философы сходятся в том, что причиной конца света станет кризис культуры богообщения. По утверждению психологов, человек, исключенный из общения с себе подобными, не развивается как личность. Ребенок, воспитанный волками или обезьянами, не может прижиться в мире людей. Схожим образом и тот, кто отлучен от общения с Богом, не достигает минимальной меры развития, необходимой для жизни в вечности. В ходе истории число духовных Тарзанов и Маугли неуклонно возрастает, так что в какой-то момент способных жить в Царстве Небесном не останется вовсе. Конец света наступит потому, что переселение в Небесный Иерусалим из рождающихся на земле людей окажется более невозможным.

Даже совсем нерелигиозные философы задаются вопросом: почему диалог с Богом становится невозможным? В 1885 году Фридрих Ницше восклицал: «Смотрите! Я показываю вам последнего человека. “Что такое любовь? Творение? Устремление? Что такое звезда?” – спрашивает последний человек и моргает».

Это «моргание» и является тем отличительным признаком, который больше всего раздражал Ницше в последнем человеке. Почему? Столетием позже этот вопрос прояснил французский философ Ги Дебор, подробно описав нечеловеческое, по сути, «общество спектакля».

Фокус вместо чуда

Евангелие от Луки содержит весьма примечательный эпизод встречи Спасителя с Иродом Четвертовластником. Тот много слышал о галилейском Проповеднике и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Он принял Христа приветливо и предлагал Ему многие вопросы, однако Тот ничего ему не отвечал.

Это очень странно! Христос говорит со всеми – с мытарями и грешниками, с фарисеями и саддукеями, с прокаженными и знатнейшими людьми народа Израилева. Спаситель отвечает самарянке, римскому язычнику Понтию Пилату и даже предателю Иуде. Единственный человек, которому Спаситель отказывает в диалоге – Ирод Антипа. Неужели он провинился перед Богом больше всех?

Дело в том, что Ирод – это и есть ницшеанский «последний человек», типичный представитель Деборова «общества спектакля». Он не способен отнестись к чему-то всерьез. Даже Самого Христа Ирод воспринимает как фокусника, развлекающего зрелищем праздную толпу. Но «спектакль противоположен диалогу», – отмечает Ги Дебор. И в самом деле, что бы ни ответил Ироду Спаситель, Он не смог бы вступить с ним в диалог. Любая реакция, кроме молчания, автоматически включила бы Христа в предложенный тетрархом спектакль. Неизбежно Спаситель мира начал бы играть роль шута, предназначенную Ему «моргающим» зрителем.

Но спектакль в любом случае должен окончиться смехом. Галилеянин молчит и не показывает чудес? Для Ирода это означает только одно: ­Иисус Назарянин – плохой шут. «Что ж, – решает тетрарх, – в таком случае посмеемся над Его сценической неудачей! Ведь чем хорош спектакль? Тем, что он способен включить в себя все. Даже реальная смерть, приключись она с актером-комиком на сцене, станет хорошей шуткой». И вместе со своими воинами Ирод уничижает Христа и осмеивает Его.

Политически корректный бунт

Ницше тонко прочувствовал эту ситуацию. Позже он поставил в нее своего героя. Пророк Заратустра, ошеломленный балаганной реакцией людей на его первую проповедь, говорит сам себе: «Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но (люди) думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки. И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».

Вне диалога жизнь невозможна. Именно поэтому Дебор называет общество спектакля «зрелищной организацией небытия», «отрицанием жизни, которое стало видимым». Всякое действие последних времен превращается в шоу. В новейшей истории России уже было тому ужасное подтверждение. Террористы, ворвавшиеся в театральный центр во время исполнения в нем популярного мюзикла, были озадачены тем, что их никто не воспринял всерьез. Люди сочли их актерами, участниками действа, и только первые трупы смогли отрезвить зрителей. Современный терроризм есть не что иное, как порождение «общества спектакля». С точки зрения теоретика-радикала, в современном мире нет иного способа заставить людей относиться к себе серьезно, кроме как убивая их.

Впоследствии Дебор был вынужден признать, что «общество спектакля» и восстание против самого себя превратило в спектакль. Даже наиболее принципиальные революционеры не смогли избежать роли шутов. Например, имя Че Гевары превратилось в популярный бренд, став символом «политически корректного бунта против мира, где все хорошо упаковано для продажи». Осознав это, философ спился и покончил с собой.

«”Счастье найдено нами”, – говорят последние люди и моргают». В речи Заратустры неоднократно повторяется эта фраза. Очевидно, Ницше акцентирует внимание на двух признаках последнего человека. Они-то и становятся главными основаниями прекращения богообщения. Господь будет молчать перед «моргающим» зрителем из «общества спектакля», как Он молчал когда-то перед Иродом Антипой. А последний человек, со своей стороны, будет молчать перед Богом потому, что структуры его личности будут противоположны заповедям блаженства: вместо жажды Бога там будет «культурная» пресыщенность; вместо кротости и чистоты сердца, – малодушная политкорректность; вместо искренних слез – дешевый смех комедии; вместо готовности идти за Христом до конца, – поставленная во главу угла болезненная забота о здоровье.

Иеромонах Симеон (Мазаев), кандидат философских наук, преподаватель кафедры

богословия Московской духовной академии

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.