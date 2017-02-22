ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ПАТРИАРХА ТИХОНА

Экскурсия по келье святителя: куколь, саккос, мантия и молитва

В небольшом здании на территории Донского монастыря под арестом провел последние три года земной жизни святитель Тихон, Патриарх Всероссийский. Сейчас здесь музей.

Северные ворота, через которые некогда шла дорога к центру столицы, теперь на задворках монастыря. Таким же тихим и уединенным это место было в 1922 году, когда сюда прибыл первый после растянувшегося на два века Синодального периода Патриарх. Но он поселился в этих кельях не как глава самой многочисленной Православной Церкви в мире, а как заключенный, страдалец за веру Христову.

Каменные ступени на второй этаж, маленькие окна, площадка – здесь убили келейника Якова Полозова, больше четверти века находившегося при святителе Тихоне. По просьбе самого Святейшего, Яков был погребен на Донском кладбище у южной стены Малого собора.

Сами комнаты очень маленькие. От их первоначальной обстановки ничего не уцелело. В 1930-х годах большую часть зданий Донского монастыря отдали под общежития, на месте монастырского сада появились огороды. Патриаршие кельи тоже заняли жильцы. В качестве экспозиции здесь представлены различные автографы Патриарха Тихона, его прижизненные фотографии, хроника обретения мощей. Самое дорогое, ради чего сюда стоит идти – погребальные литургические одежды, саккос и мантия, в которых были обретены честные мощи московского святителя. Там же хранятся митра, панагии, кресты и нательный крест с мощевиками. Из прижизненных мемориальных предметов – куколь Святейшего (как рассказывает гид – домашний, который надевался не на торжественные богослужения, а в простой обстановке).

Интересна история саккоса Патриарха Тихона. В Церковно-археологическом кабинете (ЦАК) Московской духовной академии хранится интронизационный саккос. Точно в таком же был погребен святитель Тихон. Поэтому вплоть до обретения мощей была актуальной версия, что тело Святейшего в 1930-х годах извлекли из могилы и сожгли в устроенном на новом Донском кладбище вместо храма крематории. Ведь долгое время москвичи наблюдали саккос, в который был облачен Патриарх Тихон на Патриаршей интронизации, на обновленческом митрополите Александре Введенском. После смерти того Патриарх Алексий I выкупил его у наследников и передал в созданный им ЦАК. Мало кто тогда знал, что на фабрике Оловянишникова к интронизации изготовили не один, а три зеленых саккоса разных размеров – по числу кандидатов на патриарший престол (о судьбе третьего одеяния пока ничего не известно).

Покидаем музей-келью с чувством благоговения и сопричастности к

судьбам Донского монастыря. Важно не забыть и припасть к самим мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и помолиться перед древним списком Донской иконы Божией Матери….

Иван Дмитров

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.

Комментарий

Сергей Беляев, сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель археологических работ по обретению мощей Святейшего Патриарха Тихона: МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА НЕОБЫЧНЫ

– Необычность мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, заключается в хорошем их состоянии и в том, что само погребение оставалось совершенно не тронутым с момента захоронения. В новейшей истории Церкви это, пожалуй, единственный случай, когда мощи были обретены целыми со всем, что было положено в гроб при погребении. Неожиданностью стала находка крестов, а главное, панагии, подаренной Святейшему Тихону при прощальной службе в Ростове Великом, когда будущему Патриарху предстояло отбыть из Ярославской в Виленскую епархию. Это драгоценная, в том числе и с материальной точки зрения, панагия работы К. Фаберже, о чем свидетельствуют описания в воспоминаниях о тех событиях и надписи на самой панагии.

Адрес Донского монастыря: Донская площадь, дд. 1-3, ближайшее метро: «Шаболовская», веб-сайт donskoi.org. Заказ экскурсий на сайте palomnik.center или по телефону: (495) 150-09-92