ПРИБАВЛЕНИЕ УМА

Социолог поневоле

Эта история случилась в начале 90-х годов прошлого века, когда я некоторое время был послушником прославленной Донской обители в Москве.

Вызвал меня однажды к себе наместник и, хитро прищурившись, спросил: «Ты, кажется, дело с иконами имел? Ступай-ка, брат, на послушание в иконный склад». В монастыре не принято обсуждать распоряжение начальства, поэтому пошел я, благословясь, в темное помещение без единого окна рядом со святыми вратами, в котором и располагался вышеназванный склад.

Икон там в моем понимании не было, зато было великое множество полиграфических образков разного формата и различного наименования. С утра пораньше надо было разнести пачки изделий по киоскам и лавкам, а вечером проверить, что разошлось, а что нет. К тому же надо было постоянно следить, чтобы запасы образков на складе не иссякали. Сделать это было непросто, поскольку в «Софрино» выпускали очень ограниченное число именных икон. Поэтому приходилось иметь дело с мастерами-кустарями. Помню, одного из них звали Лева, хоть и было ему далеко за семьдесят. Он сам рисовал иконы на картоне гуашью, потом фотографировал, печатал и разво­зил по храмам. Качество получалось чудовищным, но их все равно брали, потому что нигде нельзя было найти икону, скажем, мученицы Агнии или преподобного Исидора Пелусиота, а у Левы они имелись.

Все было хорошо до того дня, когда в разгар лета разом ушли в отпуск все продавцы из иконных лавок. Я – к наместнику: мол, надо нового продавца нанять. Отец архимандрит в ответ только улыбается: «Зачем? Ты и торгуй…»

Время было удивительное. Открылись духовные шлюзы, народ толпами ринулся в Церковь. С прилавков сметалось все – брошюры, газеты, фотографии старцев, даже прошлогодние календари… Делать нечего, стал я продавцом. А чтобы не было очень скучно, решил я провести своеобразное социологическое исследование: какие иконы приобретает нынче народ? А через это узнать: к чему он стремится, о чем молится?

Вначале я предполагал, что особым почитанием будут пользоваться Донская икона Божией Матери или образ святителя Тихона, Патриарха Московского, мощи которого были только что обретены под спудом Малого Донского собора. Ну или Владимирская икона Богородицы, покровительница Москвы, или Казанская. Не было сомнений и по поводу икон святителя Николая или целителя Пантелеимона.

Не тут-то было! Вот список самых популярных в то время икон:

1. Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

2. Икона Божией Матери «Прибавление ума».

Далее (с большим отставанием):

3. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина».

4. Икона Божией Матери «Помощница в родах».

За первые три дня, кажется, не было приобретено ни одной иконы Спасителя или чудотворца Николая. Из этого я сделал печальный вывод: главные беды нашего народа – пьянство и недостаток разума. Люди боятся пожаров или потери имущества, а также опасаются рожать. Еще трудно переносят зубную (св. Антипа) и головную (св. Иоанн Предтеча) боль.

Напрасно я взывал к некоторым покупателям: «А от спасения души вам ничего не надо?..» На что получал резонный ответ, то есть вопрос: «А что это такое?..» И в итоге я вынес стойкое убеждение: по части иконы в нашей стране необходимо широкое, глубокое и всеобщее просвещение. Ведь икона – не только произведение искусства, но явление к нам иного мира, зрительное выражение вечных евангельских истин. Есть даже догмат об иконопочитании, но многие ли из современных христиан помнят его содержание?

За икону заплачена дорогая цена – тысячи жизней мучеников и исповедников. И не только в древности, но и в недавнем нашем прошлом. Мне один раб Божий, переживший большевистские гонения, рассказывал, как тщательно прятали иконы в шкафу, завешивали их одеждой, чтобы ночью, зашторившись наглухо, открыть их, встать перед ними на колени, излить свое горе и свою печаль.

«А что было бы, если бы узнали об этом власти?» – спросил я его.

«Расстрелять бы не расстреляли, но в Сибирь, в места отдаленные, отправили бы. На всякий случай. А иконы сожгли бы на площади…»

Владимир Щербинин

Какие иконы есть в домах у россиян?

Москва противопоставила себя другим городам-миллионерам

Служба «Среда» в конце 2012 года провела обширное социологическое исследование и выяснила, что большинство россиян (64%) имеют у себя дома иконы.

На первом месте по популярности оказались образа Божией Матери (41% россиян). На втором – святителя Николая (20%). И лишь на третьем – Спасителя (16%).

При этом, как показал опрос, вера в Бога и степень воцерковленности респондента не влияют напрямую на наличие и количество икон в его доме.

Исследование выявило закономерность, что чем крупнее населенный пункт, тем меньше у его жителей икон. По статистике, в городах-миллионерах 36% населения не имеют икон. Парадоксально, но Москва оказалась некоторым исключением. Лишь 19% столичных жителей не обзавелись иконами.

Сергей Любимов

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.