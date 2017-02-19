ПРОСТИТЬ И ПОМИРИТЬСЯ

И разобраться с сырной кашей в головах

Так устроил Господь, что на Сырной седмице сошлись широкая разгульная Масленица и подготовка к Великому посту. Вот и попробуй разберись, как тут быть: то ли чучело жечь, то ли на великоговенье молитвенно настраиваться!

Однако, присмотревшись, к счастью, понимаешь: сегодня языческая «чучельная» Масленица со сжиганием жертвы и задабриванием сил природы уже не та, что в фольклорных исторических справках и литературных мемуарах.

Масленичное чучело взяли в оборот устроители городских праздников, которые проходят «для галочки». Хорошо, если бродяг блинами накормили. В остальном – сомнительное и бесполезное мероприятие!

А главное, не хотелось бы видеть в числе гостей подобных праздников детей. Ведь после такая каша в голове! Нам, взрослым, вполне по силам влиять на наполнение детских праздников. Давайте обойдемся на этот раз без чучела! И экономно, и безопасно. Лучше сходим в гости к престарелым, одиноким, больным людям. Ну а уж с близкими за одним масленичным столом посидеть – напоить чаем, угостить блинами, попросить прощения и помириться перед Великим постом – сам Бог велел.

Совпадений у Создателя не бывает. И нет сомнений, что Всевышний объединил Масленицу и подготовку к посту для нашей пользы! Только для каждого она своя.

Екатерина Моисеенко