ПТИЦА МИРА

«Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» – сказано в Евангелии (Мф. 10, 16). По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского, быть простым –значит, быть чистым, незлобивым и безвредным, «ибо последние, лишаясь даже детей и будучи преследуемы, тотчас возвращаются к своим хозяевам».

Когда генерал Врангель в 1920 году отступал из Крыма, он забрал с собой мно­жество голубей с военной станции в Севастополе. Птицы вернулись домой, преодолев свыше двух с половиной тысяч километров. Поодиночке они высвобождались и летели к родным гнездам…

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

