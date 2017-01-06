РАЗГОВЕНЬЕ СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Как отмечают праздник в столице и Подмосковье

Храм Пророка Илии в Черкизове никогда не закрывался. А потому на приходе сохранились особые обычаи. Здесь все прихожане, особенно пожилые, знают друг друга. Но общаются они не только между собой, но и с местной молодежью.

Вот уже третий год подряд ребята собирают для старшего поколения специальные подарки на Рождество Христово и вручают их либо 6 января после всенощного бдения, либо 7 января после поздней Божественной литургии. И не просто вручают, а угощают рождественскими сладостями и за ароматным чаем беседуют о былом да о нынешнем житье-бытье.

Еще одно совместное доброделание в святочные дни – посещение волонтерами и клириками социальных учреждений, встречи с их насельниками и сотрудниками. Этих бесед ждут с нетерпением, ведь они посвящены разговору о человеческом счастье и неподдельной радости, с которой в наш мир пришел Спаситель. Стали традицией выступления воскресной школы и фольклорных групп прихожан, спектакли по мотивам народных сказок. Демонстрируют свое театральное мастерство учащиеся воскресной школы и на сцене Дома творчества детей и молодежи «Преображенский», где в течение последних двух лет проходит гала-концерт участников Ильинского фестиваля детского творчества «Свет Христов». За два года этот фестиваль объединил не только учеников соседних школ, но и воспитанников других учебных заведений Московского региона – как православных, так и светских.



Ну а как же само богослужение? «В какой-то момент стало очевидно: приходу в Рождественскую ночь не хватает общения – веселого, ликующего. И мы с приходским советом в прошлом году решили сделать сюрприз. После ночной Литургии пригласили всех, кто пришел на богослужение, разговеться вместе. Поставили прямо на улице палатки, столы. Несмотря на сильный мороз, люди не разбегались. Мы угощали их кашей с тушенкой, пирожками, чаем. А приправили еду любимыми колядками. Получилось очень дружное гулянье всем приходом», – говорит отец Савва.

Многие «захожане» подходили к священникам и удивлялись: «Надо же, как Рождество отмечаете!» Кто знает, но, может, с этого праздника в их сердцах начала сиять та радость, которую нам всем принес Господь и которой Он так обильно делится в Свое Рожденье?!

Владимир Ходаков

Историческая Справка. Храм Пророка Илии в Черкизове (ул. Б. Черкизовская д.17, ст. м. Преображенская площадь, Черкизовская) – один из старейших в Москве, известен еще со времен святителя Алексия, митрополита Московского, чудотворца. Здесь была его загородная вотчина, которую он завещал своим последователям. С середины XIV века до начала гонений на Русскую Церковь в XX веке здесь располагалась летняя резиденция Московских митрополитов.

НАСТОЯТЕЛЬ

Архимандрит Савва (Тутунов): «Рад, что на приходе складывается дружба между разными поколениями. Это позволяет убеленным сединами прихожанам чувствовать свою необходимость, значимость. А молодежь учится заботе и вниманию и видит: не за горами осень их собственной жизни и ее нужно принимать с радостью, что бы ни говорили рекламные ролики о “вечной молодости” и красоте. Неподдельная доброта – это наша истинная красота и сокровище, накопленное за всю жизнь. И их не купишь ни за какие деньги и не создашь никакой парфюмерией или лекарствами».