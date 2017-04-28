САМЫЙ НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Связанные со Страданиями и Воскресением Христа иерусалимские святыни издавна привлекали внимание зодчих. Сегодня мы расскажем о московских церквях, символически или напрямую связанных с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме, а также о современной попытке создать архитектурную «икону Святой Земли».

Сергиевский храм в Крапивниках

Кийский крест

Ценная реликвия, попавшая в московский храм Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках из музейных запасников в начале 1990-х годов. Эта святыня была создана по заказу Патриарха Никона для основанного им Крестного монастыря на острове Кий в устье реки Онеги. В 1657 году крест отправили из Москвы на Кийостров.

В советские годы Крестный монастырь закрыли, после чего реликвия попала в музейные хранилища, а оттуда – в московскую церковь. Патриарх Никон писал о святыне следующее: «Кто с верой захочет к этому животворящему кресту прийти на поклонение, тому не меньше силы благодать дастся, чем путешествующим в святые палестинские места».

В святыню помещены частицы мощей более чем трехсот святых ­угодников Божиих.

Покровская церковь в Ясеневе

Модели палестинских святынь

В пространстве нижнего храма были созданы копии пещеры Гроба Господня, гробницы Пресвятой Богородицы, Голгофы и даже каменного водоноса из Каны Галилейской, где Искупитель рода человеческого превратил воду в вино.

В убранстве, кроме того, создана модель темницы, где Христа несколько часов держали под стражей перед тем, как привести Его на суд к Понтию Пилату. Представлено подобие Камня помазания, на который праведный Иосиф Аримафейский положил тело снятого с Креста Спасителя, помазав Его маслом по иудейскому погребальному обычаю. Кроме того, здесь же установлена копия колонны Благодатного огня. Узнать ее можно по рассекающей столп сверху донизу широкой трещине. Этот разлом напоминает о том, как однажды на Пасху Благодатный огонь сошел не в часовне, а прямо с колонны внешней стороны Храма, где молился православный Патриарх.

Подробнее о Покровском храме читайте в материале «Ясеневская жемчужина» в 1-м январском номере за 2015 год.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском

Копия пещеры Гроба Господня в Алексеевском

Особо чтимой святыней храма является расположенная в приделе во имя святого мученика Трифона точная копия пещеры Гроба Господня – «истинный образ и мера Святого Гроба Господня, что в Святом граде Иерусалиме».

Покровский собор на Рву

Этот храм на Красной площади всемирно известен как собор Василия Блаженного. В прошлом среди москвичей было распространено еще одно его название – Иерусалимский собор, или просто «Иерусалим». Пестрые купола образуют, по сути, ансамбль из объединенных переходами десяти отдельных церквей. Один из приделов собора освящен в честь праздника Входа Господня в Иерусалим.

В XV веке в Москве появляется обычай совершать крестный ход из Успенского собора Кремля в Иерусалимский придел Покровского храма на Вербное воскресение.

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери

Еще один след великого города прослеживается в топонимике Москвы в храме, построенном в начале XX века. Это храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой, подворье Патриарха Московского и всея Руси, и названная в его честь улица Иерусалимская.

Иерусалимское подворье

Создание подворья Иерусалимского Патриархата в Москве связано с именем императора Александра I. Царь велел отдать для подворья участок при церкви Апостола Филиппа у Арбатских ворот в Москве взамен земли, которой владел Иерусалимский Патриарх в Бессарабии. Незадолго до этого обмена пострадал от пожара Храм Гроба Господня, поэтому на подворье в Москве палестинские монахи могли собирать пожертвования на реставрацию святыни.

После открытия подворья старая Филипповская церковь стала Воскресенской, а в 1819 году Иерусалимский Патриарх передал для нее частицу подлинного Древа Креста Господня и десницу великомученика Евстафия Плакиды.

В 1825 году тело неожиданно скончавшегося в Таганроге императора Александра I почти месяц покоилось в местном Иерусалимском Троицком монастыре, появившемся также по воле монарха.

Храм Христа Спасителя

Идея постройки Храма Христа Спасителя возникла примерно в то же время, когда Александр I занимался устройством иерусалимских представительств. Назначенный царем архитектор А.Л. Витберг планировал сделать храм трехуровневым: с подземной церковью в честь Рождества Христова, средним храмом в честь Преображения и верхним – в честь Воскресения.

Изначальный проект храма так и не реализован, а новый, казалось, имел мало общего с прежним. Остались лишь название и задумка увековечить в интерьере имена героев Отечественной войны 1812 года. Однако главный иконостас был создан в необычной для Русской Церкви форме. Он представляет собой восьмигранную мраморную часовню, увенчанную бронзовым шатром. Сооружение напоминает Кувуклию Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Быть может, это отголосок неосуществленного верхнего храма Воскресения Христова, который по первоначальному замыслу должен был венчать всю грандиозную постройку.

Антон Саков

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.

