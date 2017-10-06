ШАШЛЫК С ДУШКОМ

Кто и зачем разоряет захоронения Андроникова монастыря

Новейшая история некрополя обители, о которой мы кратко рассказали в прошлом номере (см. материал «Могилы на линии огня»), началась два года назад. Тогда на территории бывшего кладбища стартовали несанкционированные строительные работы, в ходе которых ковшами экскаваторов выворачивались наружу надгробные камни и человеческие останки.

Останки – на свалку?

Активист прихода Спасского собора бывшего Андроникова монастыря Сергей Карнаухов, поняв, что если фрагменты старинных надгробий еще могут заинтересовать Мосгорнаследие, то черепа наших предков просто вывозятся на свалку, принялся самостоятельно собирать кости. Помогали ему и другие прихожане храма Спаса Нерукотворного. Как неустанно напоминает настоятель собора протоиерей Вячеслав Савиных, при монастыре был огромный некрополь, разрушенный 90 лет назад: «Конечно, за это время все забыли, что здесь было кладбище. Даже стена, которую принято считать монастырской, построена в 1962 году: ее возвели, когда территорию некрополя отрезали от монастыря».

Проблему удалось «поднять», чтобы о ней хотя бы заговорили. Теперь ясно: монастырский участок земли в нынешнем виде – лишь третья часть древней обители, а остальную его долю занимал некрополь. Однако и эта треть до сих не передана Церкви.

– Это последний не переданный Церкви монастырь в черте города. Место особенное, связанное с памятью преподобного Андрея Рублева. Конечно, музей древнерусского искусства, который находился там в годы лихолетья, был не самым худшим вариантом использования построек обители, – говорит древлехранитель Московской (городской) епархии протоиерей Леонид Калинин. – Но теперь другие времена, и сакральное пространство монастыря не должно включать в себя ничего чуждого.

Разрушим из… благоговения

Долгие десятилетия располагающийся в бывшем монастыре Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева не менял экспозицию из, как сейчас принято считать, благоговения перед поруганной святыней.

Ситуация обострилась в последний год, когда новый директор Михаил Миндлин представил новую концепцию развития музея («ПМ» подробно освещала ее в материале «В тесноте, да не в… обители» в шестом номере за этот год). Огромный документ вряд ли понравился верующим, особенно же дух захватывает от нескольких его пунктов: лифта, туалетов на каждом этаже в древнем Михаило-Архангельском храме, где томился протопоп Аввакум, и ресторана в историческом захоронении Лопухиных.

Казалось бы, больше бед на золотые главы древнейшего столичного монастыря упасть уже не может. Но увы: имя новому искушению – шашлычная с тиром.

Кладбищенский детектив

– История детективная, – рассказывает Сергей Карнаухов. – На месте кладбищенской земли, переданной Церкви в 1996 году с целевым назначением восстановления некрополя, частный предприниматель Алексей Александров выстроил шашлычную и уверяет, что это его участок! Проработав все правоустанавливающие документы, наши юристы установили: в Бюро технической инвентаризации нет целого пласта бумаг, которые бы объяснили, как этот объект вообще попал в поле частноправовых сделок.

«Шашлычная – стеклянная пивнушка, которую с целью перевода из временного строения в капитальное обложили в полкирпича», – рассказывают активисты возрождения некрополя, постоянно сталкивающиеся с тем, что предприниматель мешает перезахоранивать останки и устанавливать кресты.

– Впервые за постсоветское время мы получили два иска, которые станут изыском юридической мысли. Во-первых, Алексей Александров требует эксгумировать все захоронения. То есть если мы проиграем процесс в Арбитражном суде, нам придется эксгумировать всех людей, которые похоронены там за 660 лет, – продолжает Карнаухов. – Более того, он где-то сумел добыть историко-архивное заключение, что там никогда не было некрополя!

Только вдумайтесь! Цель его второго иска – отобрать у Церкви землю», – рассказал нам Карнаухов.

Сам А. Александров от общения с корреспондентом «ПМ» отказался.

Вот так, отнюдь не в годы безбожной власти, у нас на глазах разоряется некрополь, на который даже большевики позарились лишь отчасти.

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.