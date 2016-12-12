ШЕЛ НА ВЫСТАВКУ, А ПОПАЛ В ХРАМ БОЖИЙ

5 церквей и часовен при музеях Москвы

В Москве храмов сорок сороков, но лишь некоторые из них носят гордое звание музейных. Это тот случай, когда идешь в церковь, а попадаешь в галерею, на выставку, или наоборот – идешь в музей, а оказываешься в храме Божием.

«Православная Москва» публикует подборку из пяти необычных музейно-храмовых тандемов, рекомендуемых к посещению.



Храм Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее

Малый Толмачевский переулок, дом 9 (ст. м. «Третьяковская»)

Эта уникальная церковь – самый известный храм-музей в Москве, который обладает статусом домового при Государственной Третьяковской галерее. Именно здесь хранится великая святыня России – Владимирская икона Божией Матери. Каждый год на праздник Святой Троицы из залов Третьяковской галереи в храм приносится икона Андрея Рублева «Троица». Кроме того, в интерьере церкви представлено более 150 единиц хранения из собрания Третьяковской галереи. Главная особенность храма-музея в том, что здесь созданы все необходимые условия для хранения уникальных святынь.

Как же старинная церковь, первое упоминание о которой относится к 1625 году, стала музеем? Храм Святителя Николая в Толмачах был закрыт в 1929 году, и до 90-х годов помещения перестроенной церкви использовались Третьяковской галереей. В 1993 году здесь вновь зазвучала молитва.

Сейчас в богослужебное время храм открыт для верующих. А в остальное время (ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 16 часов) он является одним из залов Третьяковской галереи.

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря и Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Андроньевская площадь, дом 10 (ст. м. «Площадь Ильича», «Римская»)

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева – единственный в России специальный музей, посвященный русской художественной культуре Средневековья. Расположен он в стенах Спасо-Андроникова монастыря. Именно здесь жил, подвизался и был погребен преподобный Андрей Рублев. На территории обители сохранился Спасский собор, возведенный при жизни великого русского иконописца, в первой четверти XV века. Это древнейший частично сохранившийся православный храм Первопрестольной за пределами Кремля. В росписи собора участвовали Андрей Рублев и Даниил Черный. В настоящее время здесь регулярно проходят церковные службы.



Храм-часовня Архангела Михаила при Кутузовской избе

Кутузовский проезд, дом 3 (ст. м. «Парк Победы», «Кутузовская»)

Музей-панорама «Бородинская битва» – один из интереснейших в столице. Однако не стоит ограничиваться только его посещением. Рядом находится музей «Кутузовская изба», посвященный ключевому событию Отечественной войны 1812 года – военному совету в Филях, состоявшемуся 1 (13) сентября. В этот же день в 1910 году рядом с Кутузовской избой была заложена часовня в честь архангела Михаила, небесного покровителя русской армии, и в память именин Михаила Илларионовича Кутузова. Архитекторы выстроили ее в русско-византийском стиле. В ноябре 1920 года часовня по просьбе местных жителей была превращена в храм Архангела Михаила, который стал для них приходским. Однако уже вскоре, в марте 1930 года, церковь была закрыта. В здании расположилась столовая. Часовню вернули Московской Патриархии только в мае 1994 года. Первая Божественная литургия была совершена здесь лишь спустя четыре года. В настоящее время церковь приписана храму Георгия Победоносца на Поклонной горе. Здесь ежедневно совершаются богослужения.

Часовня Святителя Николая Чудотворца при музее-мастерской Федора Конюхова

Садовническая улица, дом 77, корпус 4 (ст. м. «Павелецкая»)

Малоизвестная творческая мастерская священника, художника и путешественника Федора Конюхова находится в тихом дворике Замоскворечья на крохотном участке земли. Главный экспонат музея – лодка «Тургояк», на которой путешественник в одиночку переплыл Тихий океан за 160 дней. Также в экспозиции представлены картины, авторские рисунки, экспедиционные артефакты путешественника. На территории вокруг здания – уникальный Музей якорей. Во дворе мастерской выстроена часовня во имя святителя Николая Чудотворца. Ее окружают памятники и барельефы известных русских путешественников-первооткрывателей. На стенах – памятные доски репрессированным священникам из рода Конюховых. Мастерская-музей открыта для всех желающих. Вход бесплатный.



Часовня Александра Невского при Музее современного искусства

Гоголевский бульвар, дом 10, строение 1 (ст. м. «Кропоткинская»)

Не везет так не везет – это про нее. Часовня Св. Александра Невского впервые появилась на Моисеевской (ныне – Манежной) площади в 1883 году. Это был памятник погибшим в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Часовня представляла собой чугунную пирамиду с крестом на вершине и стала первым культовым сооружением, снесенным советской властью. Это произошло в октябре 1922 года.

Спустя 70 лет при строительстве торгового центра «Охотный ряд» обнаружили фундамент уничтоженной часовни. Тогда-то и было предложено восстановить ее на историческом месте. Однако этому не суждено было сбыться. Известный скульптор Зураб Церетели воплотил проект в хрустале и металле. Но все попытки восстановить часовню, которые предпринимали московские власти в 1999–2005 годах, были безрезультатны. В 2009 году хрустальная часовня была смонтирована во дворе Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре. К сожалению, она до сих пор не освящена и не действует.

Мария Максимова

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.