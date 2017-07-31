ШНУР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ-ЗАЙЧИКОВ

О пользе зеркального отражения

Праздник был в самом разгаре. Детей уже переодели в зайчиков, родители достали гаджеты, чтобы зафиксировать, как наследники исполнят танец, который целый месяц репетировали всей детсадовской группой.

Волновались, конечно. А на первых тактах стали нервно переглядываться: не показалось ли. Но не ослышались: зайчики принялись резво скакать по залу под… хит «Экспонат» в исполнении Сергея Шнурова.

Об этом мне поведал возмущенный папа одного из мальчиков-зайчиков. Православный, хотя это не столь уж важно. Справедливости ради, он тут же стал оправдывать воспитательницу: особо выразительные формулировки автора воспитательница заменила вариантом лайт.

Я слушала молча (дискуссии не предвиделось) и вспоминала. Папу этого я знаю давно. Бывала и в одной с ним компании. Правда, нечасто, потому как они, собравшись, любили слушать Шнура. Смеялись над его жесткими шутками, на полном серьезе обсуждали его филологические изыскания, восхищались умением артиста жонглировать словами и ловкостью, с которой он вставляет ненормативную лексику в текст: «все как в жизни».

Обсуждения эти проходили дома. В присутствии детей. Конечно, считалось, что те заняты уроками или увлеченно играют в свои детские игры.

Дети, как известно родителям, всегда найдут возможность пробраться к гостям и подслушать взрослые разговоры.

К сожалению, знание это никоим образом не останавливало смакование новинок рок-кумира ни моим приятелем, ни его окружением.

Помнится, последний мой визит в его дом совпал с выходом песни «Экспонат». Компания пересматривала и пересматривала ролик. И раз на третий-четвертый они вместе с солисткой голосили «водил меня Серега на выставку Ван Гога» и припев про лабутены и штаны.

Родители при детях позволяли себе куда больше того, на что отважилась воспитательница. К этому времени мой приятель вспомнил весь «правильный» православный словарный запас и применил его, давая оценку действиям дамы. Как из рога изобилия сыпались слова: искушение, разврат, грех, осквернение чистых душ и помыслов.

А я вспомнила сказку о царевне и о семи богатырях, где зеркальце не лгало. Не имело права. Вот бы нам – каждому – по такому отражению…

Мария Свешникова

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.