СКОНЧАЛСЯ ВЛАДИМИР ЩЕРБИНИН

Кажется, совсем недавно один из наших самых любимых авторов выступал на творческом вечере «Православной Москвы». Рассказывал о своей трудной судьбе, о местах и людях, которые ему запомнились, о жизненных потерях и радостях, о своей работе и планах. И очень хотелось, чтобы он успел осуществить все задуманное.

Володя скончался скоропостижно – на рабочем месте, на лесах храма, который расписывал. В таких случаях принято говорить о безвременной кончине. Но Бог посылает человека в мир, Он же определяет ему срок жизни. Этот срок вышел, как бы нам ни было горько.

Приехав в столицу из маленькой алтайской деревушки, Володя сразу поступил во ВГИК, что было почти невероятно для сельского юноши, в детстве проведшего много времени на больничной койке. В одном из ведущих советских творческих вузов он познакомился с будущим владыкой Тихоном (Шевкуновым), с которым сохранил теплую связь до конца своих дней. Перед молодым выпускником открывались прекрасные перспективы, представление о которых может иметь только человек, вращавшийся в киношных кругах и живший в окружавшей «важнейшее из искусств» атмосфере.

Но желанными для Владимира стали не карьерные высоты кинематографии, а мистические дали Церкви, которую он искренне полюбил и продолжал любить до последнего вздоха. Писатель и режиссер, сценарист и иконописец, он рассматривал свою жизнь через призму веры. Встречи с людьми, созвучными ему по внутреннему настрою, укрепляли решимость следовать по пути в Царство Божие не только у него самого, но и у его многочисленных читателей, которые познакомились с образами современных праведников в его живых и ярких текстах.

Икону недаром называют «богословием в красках». В ней соединяется слово и образ, колорит и смысл. Долгие годы Владимир расписывал храмы. Его иконопись любили. А мы, сотрудники и читатели газеты, любили его рассказы об иконах. Он начал свой цикл «Двунадесятые праздники» на Рождество, надеясь замкнуть цикл Введением. Не вышло. Последним текстом стало «Успение», которое мы опубликуем в следующем номере.

И помяните новопреставленного Владимира. Царство ему небесное! Я знал его четверть века, он был хорошим человеком. Господь да упокоит его в селениях праведных.

Протоиерей Михаил Дудко

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.