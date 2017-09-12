СМЕРТЬ И МАЛЬЧИК

Одно объявление в регистратуре

«Пре-ры-ва-ние бе-ре-ме-нн-нн-ости вы можете…» Коля вздрогнул, услышав, как сын громко произносит эти слова. К четырем годам сын Алеша научился читать по слогам. Это приводило сына в такой неописуемый восторг, что он читал все подряд, чтобы продемонстрировать свой навык.

Оглянулся. Пока думал о своем в ожидании ушедшей на поиски медицинской карты сестры, сын умудрился по ему лишь одному заметным выщерблинам взобраться на стойку регистратуры и теперь с интересом вчитывался в объявление. Мгновенно догадавшись, какой вопрос сейчас последует, Коля принялся хвалить сына за умение «лазить по скалам без специального снаряжения». Уловка сработала: Алеша, конечно же, отвлекся и стал увлеченно обсуждать каски, фонари, страховочные приспособления.

Слушая болтовню сына, Коля пытался побороть в себе растущее возмущение. Он попробовал сказать себе, что сам виноват: если вызвался отвести сына к педиатру, должен был следить за ним внимательно. Не помогло! Зашел с другой стороны: решил оправдать существование объявления тем, что поликлиника, куда они были прикреплены, считалась детско-взрослой. Но и это не принесло успокоения.

Он никак не мог понять, что ему не нравится так сильно, что именно вызывает столь острое негодование. В конце концов Николай повзрослел давно, всегда старался трезво и здраво оценивать ситуации, в которых оказывался. За это его особенно ценило начальство. А тут никак не удавалось взять себя в руки…

Медсестра куда-то запропастилась. Он снова посмотрел на текст. Тот был максимально информативным, нейтральным. Ни единого намека на провокацию.

«Что такое прерывание?» Отвлечь сына уже не удалось: Алеша всегда был слишком любознателен.

Зато он сам, погрузившись в эмоции, снова перестал обращать внимание на сына. Кинув последний взгляд на бумажку, присел на корточки:

«Сейчас я попробую тебе объяснить», – он никогда не врал ребенку.

И в этот момент понял, что не так: объявление было единственным на стойке. Нигде ни единого слова, что делать и куда идти, если женщина решит сохранить новую жизнь. Или если она еще не приняла решения, сомневается.

– Вот ваша карта, кабинет на втором этаже, – раздался сверху голос медсестры.

Мария Свешникова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

