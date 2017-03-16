СТЕРИЛИЗОВАТЬ ЖИВОТНЫХ МОЖНО!

А бездомных даже нужно

Такое мнение прозвучало на круглом столе, посвященном сотрудничеству Русской Православной Церкви и зоозащитных и экологических организаций в Москве.

По замечанию протоиерея Петра Дынникова, основателя первого в России церковного приюта для животных, стерилизованное животное не теряет своих природных навыков, кошки продолжают ловить мышей, продолжительность их жизни не сокращается, стерилизация способствует профилактике онкологических заболеваний у животных.

Иван Дмитров

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.