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СТЕРИЛИЗОВАТЬ ЖИВОТНЫХ МОЖНО!

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Автор: Дата: АКТУАЛЬНО

А бездомных даже нужно

Такое мнение прозвучало на круглом столе, посвященном сотрудничеству Русской Православной Церкви и зоозащитных и экологических организаций в Москве.

По замечанию протоиерея Петра Дынникова, основателя первого в России церковного приюта для животных, стерилизованное животное не теряет своих природных навыков, кошки продолжают ловить мышей, продолжительность их жизни не сокращается, стерилизация способствует профилактике онкологических заболеваний у животных.

Иван Дмитров
Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

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