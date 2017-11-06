СТОЛЕТНЯЯ РАНА

Усвоены ли нами главные уроки истории?

Как сказал поэт, большое видится на расстоянии. Расстояние в сотню лет от трагических событий октября 1917-го позволяет нам сегодня «обобщить опыт целой эпохи, насыщенной событиями, значимыми для судьбы нашей страны, и поговорить о будущем. За прошедшее столетие общество приобрело определенную зрелость и достигло той исторической дистанции, которая позволяет говорить о них взвешенно и предметно – не избегая оценок и не увлекаясь излишней политизацией». Это слова Святейшего Патриарха Кирилла на открывшемся 1 ноября Всемирном русском народном соборе.

О столетии революции говорили целый год: конференции, телециклы, новые книги и фильмы. Но обманчиво думать, что сказано все. По результатам опросов Института социологии Российской академии наук, почти треть россиян (31%) затрудняются хоть как-то оценить это событие. Еще одна треть (29%) считают, что «пользы и вреда было примерно в равной мере»; 21% респондентов полагают, что революция принесла «больше пользы», а 19% — что «больше вреда». При этом к самому факту захвата власти большевиками положительно относятся 30% опрошенных, отрицательно – 35% (остальные затруднились ответить).

Это цифры, за которыми стоит недопонимание, недообразованность, недочувствительность, если так можно сказать. Подумать только: каждый третий соотечественник просто-напросто «затрудняется ответить», как он относится к тому, что находившуюся на взлете страну убили. Без суда и следствия казнили Царя и его семью. Дальше – больше. Брат стал убивать брата, отец – сына, духовное дитя – священника. Взорвали тысячи храмов и отстроили тысячи детдомов, которых до революции в Российской империи просто не было за ненадобностью.

Это долгий, очень долгий разговор. Мы посвятили ему почти весь номер.

Надеемся, перевернув его последнюю страницу, читатель согласится с выводом Святейшего Патриарха Кирилла: «Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, которую уважают другие страны; страной, у которой есть будущее; если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского противостояния – мы не должны забывать свой исторический опыт».

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.

