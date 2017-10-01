Писано кремлевцами, восстановлено в столице

Иконостас из соборного храма суздальского Спасо-Евфимиева монастыря экспонируется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства уже почти четыре десятка лет, но только сейчас его представляют в максимально полном (за вычетом нескольких утраченных фрагментов) виде. Ради этого иконы всех пяти чинов покинули постоянное «место жительства» на втором этаже выставочного комплекса.

В таком виде ансамбль, конечно, потерял цельность восприятия. Но зато все его элементы можно видеть с близкого расстояния. Следующая подобная возможность вряд ли представится скоро. После закрытия выставки иконостас смонтируют вертикально.

– Правда, не в пять ярусов, как это было в родном Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря, – замечает заведующая музейным отделом хранения кандидат искусствоведения Надежда Герасименко. – Даже если собрать устойчивую, способную выдержать вес икон конструкцию, на пятиметровой высоте трудно контролировать их состояние. А основы, иконные доски, «чувствуют» себя не ахти…

К моменту перемещения в Москву из Суздаля в 1954 году иконостас считался аварийным. Фундаментальная консервация живописи и кропотливая реставрация самих икон заняла несколько десятилетий и теперь полностью завершена. Четырнадцать фрагментов памятника сейчас демонстрируются впервые. Так, в пророческом чине это центральный образ Божией Матери «Знамение» и икона пророка Божия Илии, в праотеческом – икона Пресвятой Троицы «Отечество».

КСТАТИ! В иконографическом смысле суздальский иконостас – редкий пример полного совмещения Деисуса с апостольским чином. В 1660-х годах, когда настоятель обители архимандрит Павел (впоследствии – первый сибирский митрополит) заказывал работу мастерам Оружейной палаты, в Русской Церкви подобный вариант считался приемлемым. Позднее апостольский чин «разошелся» с деисусным рядом и в наиболее фундаментальных иконостасах соборных храмов заслужил право на самостоятельность. Здесь же в молении ко Спасу притекают 12 апостолов…

Выставка в помещении основной экспозиции музея (Михаило-Архангельская церковь) открыта до 7 октября. Адрес: Андроньевская пл., д. 10

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.