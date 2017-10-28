ТАНЦУЮТ ВСЕ

В Зеленограде состоялся традиционный Покровский молодежный бал

На этот раз организаторы из православного молодежного объединения «Колокол» посвятили его святым благоверным Петру и Февронии. Ведь в нынешнем году отмечается 470-летие повести о святой супружеской чете, написанной после канонизации благоверных князей на Московском Соборе 1547 года.

На этот раз организаторы из православного молодежного объединения «Колокол» посвятили его святым благоверным Петру и Февронии. Ведь в нынешнем году отмечается 470-летие повести о святой супружеской чете, написанной после канонизации благоверных князей на Московском Соборе 1547 года.

Празднично украшенное фойе зеленоградского культурного центра заполнили танцующие пары. Полонез, падеграс, полька, кадриль, и, конечно, всеми любимые вальсы сменяли галоп, мазурку, котильон и бальные игры, в которых участвовали стар и млад. Танцы перемежались вокальными номерами в исполнении «колокольцев» и юных артистов детского коллектива «Нотный зонтик». А в паузах можно было отдохнуть в прохладе мраморного фойе, поучаствовать в викторине, сделать фотографию на память под увитой цветочными гирляндами аркой и подкрепить силы в бесплатном буфете.

Для организации столь масштабного мероприятия потребовалась серьезная подготовка, основную часть которой православная молодежь взяла на себя. «Это путь к настоящей, крепкой дружбе, и радостно, что участники организации бала проявили себя слаженной командой», – отмечает руководитель объединения «Колокол» священник Михаил Ильин.

Елена Смирнова

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

