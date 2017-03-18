ТЕРПЕТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ?

Что лучше – доказывать свою правоту в ответ на необоснованные обвинения или уступить, сохраняя мир?

Каждый из нас в семье, на работе, в кругу друзей сталкивался с необоснованными упреками и обидами на пустом месте, с оскорблениями и просто с раздражением. В дни поста особенно важно задуматься, как правильно реагировать на незаслуженные обиды.

Архимандрит Мелхиседек (Велник), настоятель монастыря Путна в честь Успения Божией Матери (Румынская Православная Церковь):

ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Христос учит терпеть. Человек, у которого сердце узко, никогда не сможет ни терпеть, ни любить. А сердце человека, до которого дотронулась любовь Христова, может любить и прощать.



Дарья Руденко, актриса Московского театра русской драмы:

НЕ ПЫТАЮСЬ ДОКАЗЫВАТЬ ПРАВОТУ

Если я знаю, что человек способен меня услышать, – пытаюсь узнать, в чем причина его обиды. Но если вижу, что человек меня услышать неспособен, если все равно будет считать себя правым, чаще не оправдываюсь и не пытаюсь доказывать свою правоту. В любом случае такие ситуации не очень приятны и не проходят для меня бесследно.

Алена Новгородова, кандидат экономических наук:

СМИРЕНИЕ УМЕНЬШАЕТ НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Жизнь без конфликтов, увы, невозможна, но либо они управляют нами, либо мы управляем ими. Разногласия возникают не только в быту и личных отношениях, но и в деловой сфере.

Поэтому очень важно установить правильные трудовые отношения между работником и работодателем. Чтобы снизить вероятность возникновения конфликта на работе, надо внимательно читать собственный трудовой контракт, а если его нет – как можно подробнее заранее обсудить с работодателем свои функциональные обязанности. Конечно, во многих конфликтных ситуациях христианское смирение помогает уменьшить накал страстей. И всегда надо помнить: «Кто сопротивляется начальнику, который есть отмститель зла, тот Божией воле противится» (прп. Ефрем Сирин).

Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских в Марьине, автор книг по психологии семейных отношений:

СНИМАЙТЕ АГРЕССИЮ СОБСТВЕННЫМ СПОКОЙСТВИЕМ

Когда человек эмоционально, раздраженно, гневно с тобой разговаривает, чаще всего, он ждет ответного шага с твоей стороны. И если ты обращаешься к нему по-доброму, говоришь ласково, это помогает остановить агрессию. Важно, чтобы хотя бы одна сторона сохраняла спокойствие. Если сердятся оба, это точно ни к чему хорошему не приведет. Чтобы простить, не обижаться, нужно понимать, что какие-то негативные эмоции визави могут быть обусловлены его неважным самочувствием или сильной усталостью.

Дмитрий Дементьев, психолог, кандидат философских наук:

ГЛАВНОЕ – НЕ ОБИДЕТЬ ДРУГОГО

Неожиданно оказавшись внутри конфликта, непросто сразу отреагировать адекватно, подобрать нужные слова. Часто верх берут эмоции, которые парализуют способность трезво мыслить, контролировать свои слова и внимательно слушать собеседника. И в этой ситуации главное – не обидеть другого.

Обычно наше поведение тяготеет к одной из двух крайностей: либо к агрессии, либо к пассивности. В первом случае наши действия продиктованы стремлением подчинить другого своей воле. Во втором – боязнью испортить отношения, причинить боль. Важно осознать ситуацию, чтобы властвовать над эмоциями.

Владимир Ходаков

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.