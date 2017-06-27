ТИШЕ, РЕБЕНОК В ХРАМЕ…

Когда на приходе появляется новорожденный малыш, мало кому удается остаться равнодушным при взгляде на кроху. Прихожанка с младенцем на руках становится объектом всеобщего внимания. Сколько ласковых советов, улыбок адресовано им! Как правило, подходят женщины старшего возраста. Одни уже забыли, когда держали на руках таких маленьких, у других недавно родились внуки, третьи смотрят на малыша, приговаривая: «Когда же мои дети сделают меня бабушкой?» Такое отношение не только понятно – оно абсолютно христианское.

Большое счастье не только в том, что ребенок родился, но и в том, что его привели в храм. Кажется, нет человека, у которого мама с младенцем на Литургии могли бы вызвать негативные эмоции. А если таковые все-таки найдутся, то рано или поздно Сам Бог их поправит.

Мария Максимова

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.