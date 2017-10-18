ТРЕБЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Коммуникативная среда не главное в молитве

Все чаще можно услышать предложения подать записки «о здравии» или «о упокоении» через интернет. В среде верующих эта практика удостаивается в основном двух, на первый взгляд, полярных оценок. Первая: требы по интернету безблагодатны; вторая: просить помолиться о здоровье близкого человека можно любым способом, главное – сама молитва.

На самом деле, противоречия в этих мнениях нет, они одинаково справедливы. Важно, какая молитва в конкретном случае имеется в виду и чего от нее хочет сам просящий. Если мы просим какого-то собрата по вере – священника ли, монаха или же знакомого мирянина – помолиться о ком-то, не все ли равно, каким образом адресат узнает имя человека? Да хоть голубиной почтой пишите! Просто интернет и прочие средства удаленной связи в наше время удобнее всего.

Другое дело, если речь идет о требе — молебне о здравии или панихиде о упокоении. Подразумевается, что за этим богослужением нам самим надо почтить память близкого человека, лично поучаствовать в церковной молитве и вместе со священником в своем сердце о ком-то попросить Господа. Зачастую же люди приходят в храм, прося священника отслужить молебен, а сами на него не остаются. Это примерно то же самое, если по телефону или посредством интернета попросить собеседника прочитать молитву, которая нам нужна, и… не услышать ее. В этом смысле «заказные» молебны и панихиды на расстоянии действительно выглядят странно.

НЕ ВСЕ ЛИ РАВНО, КАКИМ ОБРАЗОМ АДРЕСАТ УЗНАЕТ ИМЯ ЧЕЛОВЕКА? ДА ХОТЬ ГОЛУБИНОЙ ПОЧТОЙ ПИШИТЕ!

А теперь – один «профессиональный секрет». Если вы просто просите молитв священника, он, скорее всего, на проскомидии вынет частицу из просфоры о страждущем, а на панихиде помянет усопшего. То есть совершит все те же священнодействия, как если бы за церковным ящиком оплатили требу. И вот тут мы возвращаемся к себе, к своему внутреннему, сердечному настрою. Получается, настоящая молитва совершается тогда, когда ты сам молишься за человека. Странно просить кого-то о молитве за близкого, а самому не молиться! Конечно, по немощи можно и позабыть это сделать, но где-то люди молятся по нашим просьбам, и мы, вспоминая об этом, не оставляем и свою молитву.

Есть еще один важный аспект поминовения в различных монастырях и на приходах. С древних времен известен обычай делать вклады в монастыри или храмы на молитвенную память об усопшем. У этого обычая двойное, если можно так выразиться, практическое предназначение. С одной стороны, даже если сам вкладчик (проситель) уже не сможет молиться, заболеет или умрет, поминать усопшего по-прежнему продолжат. С другой стороны, от имени усопшего раздается милостыня – опять-таки с просьбой помянуть его.

Итак, с развитием технологий суть и смысл молитвенного поминовения, равно как и раздачи милостыни, не меняются. Варьируются лишь коммуникативная среда и способ передачи информации: от монетки и записки из руки в руку до вайберов и вотсаппов с электронными кошельками. Главное же — самим не забывать молиться о близких и о тех, за кого нас просили!

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

