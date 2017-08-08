ТРОЕ ВЕЛИКИХ: УБИТЬ ДРАКОНА

Венецианцы из Ренессанса гостят на Волхонке

До 20 августа открыта выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Венеция ассоциируется у нас прежде всего с каналами, гондолами, гондольерами, множеством больших и малых мостов, роскошными палаццо, грандиозным масленичным карнавалом и пестротой масок. Но Венеция славится и живописцами. Трем самым знаменитым из них – Тициану, Тинторетто и Веронезе – московский Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина посвятил выставку, где представлены 23 картины этих мастеров.

Полотна приехали из полутора десятков итальянских и российских музеев, а также из ряда действующих католических храмов средиземноморского «сапога». Некоторые никогда прежде не покидали пределов Италии. Большинство из представленных картин написаны на христианские сюжеты.

«Когда б не он, мы жили бы во мраке и не познали красоту земли», – написал о Тициане Вечеллио (1490–1576) австрийский поэт и драматург Гуго фон Гофмансталь. Тициан запечатлел красоту сотворенного Богом мира во всех его проявлениях. Наряду с Леонардо да Винчи, Рафаэлем и Микеланджело он крупнейший мастер Возрождения. Слава Тициана уже при жизни гремела по всей Европе. Художнику заказывали портреты император Священной Римской империи Карл V, испанский король Филипп II, папа Римский Юлий II… Однажды во время работы над портретом Карла V у художника выпала из рук кисть. Ее поднял сам император со словами: «Это почет для императора – услужить Тициану». Тициан работал неустанно до последних дней и умер в Венеции во время эпидемии чумы. Он был найден в своей мастерской с кистью в руке.

Центральное место на выставке занимает картина Тициана «Саломея с главой святого Иоанна Крестителя», образец раннего творчества художника. На первый взгляд, все в картине дышит покоем и гармонией. Прекрасно лицо Иоанна, и после лютой смерти не утратившее благородства. Но юная дочь Иродиады уже слегка отворачивается от главы Иоанна, как бы не в силах взглянуть на свой страшный трофей. А кроваво-красная накидка на ее правом плече и темный, сгущающийся до черного фон намекает на зловещую подоплеку изображаемого события…

Совершенно иначе звучит полотно «Святой Иоанн Милостивый», доставленное из алтаря венецианской церкви Сан-Джованни Элемозинарио. Исполненное в шоколадно-золотистой гамме, оно словно согрето душевным теплом изображенного на картине строгого и величественного, но вместе с тем кроткого старца – Патриарха Александрийского. Правой рукой он подает нищему, а в левой держит раскрытое Евангелие. За спиной святого приподнимается завеса, за которой открываются Небеса – символ непостыжаемой надежды для всех угнетенных и страждущих.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВО ВСЕМ МИРЕ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 500-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯМ ВЕНЕЦИАНСКОГО ЖИВОПИСЦА ЯКОПО ТИНТОРЕТТО

Значительная часть работ принадлежит кисти представителя следующего поколения венецианских живописцев – Якопо Тинторетто (1518–1594). Это неудивительно: в следующем году во всем мире будет отмечаться пятисотлетие со дня его рождения. Тинторетто вышел из мастерской Тициана. На протяжении всей жизни сохраняя пиетет к своему учителю, он ощущал тесную стилистическую связь с искусством мастера. «Рисунок Микеланджело и колорит Тициана» – такой девиз был начертан на дверях в мастерской Тинторетто. Однако это не помешало ему обрести свой яркий индивидуальный стиль, отмеченный драматичной динамикой, яркими цветовыми и светотеневыми контрастами. В его картине «Крещение Христа», предоставленной венецианской церковью Сан-Сильвестро, все пронизано златозарным светом, исходящим от парящего в небесах голубя – Духа Святого. Этот свет концентрируется в фигуре Спасителя, данной в энергичном развороте.

В полотне «Тайная вечеря» художник расширяет традиционную иконографию окруженного апостолами Христа. Живописец вводит в композицию дополнительных действующих лиц: женщину с потиром, олицетворяющую веру, и женщину с детьми и кошкой, символизирующую милосердие. В картине «Святой Георгий, убивающий дракона» Тинторетто мастерски передает ощущение нежданного чуда. Он добивается этого с помощью ритма динамичных, пересекающихся диагональных линий и контраста легкой, воздушной фигуры святого и грузной туши дракона, словно обремененного тяжестью зла.

СИМОН УШАКОВ ЗАИМСТВОВАЛ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОН СВОЕЙ ЗНАМЕНИТОЙ ИКОНЫ «ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА» С КАРТИНЫ ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ «ПИР У СИМОНА ФАРИСЕЯ»

Наконец, представитель третьего поколения венецианских художников эпохи Возрождения – Паоло Веронезе (1528–1588). На протяжении всего творческого пути он был связан с венецианской церковью Сан-Себастьяно, заказы которой регулярно выполнял и где был похоронен. Работал он и для других церквей, а также для частных заказчиков. В представленной на выставке картине «Мадонна с Младенцем и святыми Петром и Екатериной Александрийской» Богомладенец трогательно прильнул щекой к шее своей Пречистой Матери, словно ища в Ней защиты от окружающего зла. Святой Петр с ключами в руке сосредоточенно сдвигает брови, как бы испрашивая позволения на открытие райских врат. Святая Екатерина с благоговением взирает на Христа, держа на руке голубя, который, согласно одному из преданий, был послан Спасителем, чтобы накормить ее во время заключения в темнице. А в картине Веронезе «Воскресение Христово» одетый в белоснежные одежды Спаситель парит над гробом, излучая Божественный Свет, от которого пытаются закрыться стерегущие и который своим мощным сиянием озаряет и чудесно преображает весь окружающий мир.

Тициан, Тинторетто и Веронезе прокладывали своим творчеством новые пути в живописи и оказали огромное влияние на многих мастеров последующих эпох – в частности, на такого величайшего христианского художника, как Рембрандт Харменс ван Рейн. Да и царский изограф Симон Ушаков заимствовал архитектурный фон своей «Ветхозаветной Троицы» с картины Паоло Веронезе «Пир у Симона Фарисея»…

Владимир Соколовский, искусствовед

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.