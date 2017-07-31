ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Рецепт от мигрантов, или «Христос воскрэсэ!»

Недавно в магазине случайно услышал спор двух продавщиц, по-видимому, приезжих из Казахстана и Узбекистана. Одна помоложе, другая постарше.

Та, что постарше, говорит молодой:

– Хватит на своем языке трепаться, русский учить надо.

– А на кой он мне сдался?

– Ничего ты не понимаешь! У нас много языков, между районами только на русском и можно общаться.

– А у нас один язык, более-менее понятно.

– Вот если бы у нас русский в школах преподавали, все бы учили.

– Да и так неплохо.

– Это тебе продавщицей неплохо. Знала бы язык, учиться бы пошла и зарабатывала в другом месте намного больше.

Конец спора я уже не застал.

В связи с этим вспомнился еще один случай. Однажды после Пасхального богослужения мы с семьей возвращались домой. Отходим от машины, а навстречу два смуглых бородатых мужика: «Христос воскрэсэ!» Мы немного опешили, встали в стойку, как охотничьи собаки на дичь: «Воистину воскресе!»

Подъезд у нас убирает улыбчивый гастарбайтер – добрый и отзывчивый: если руки заняты, не поленится, наберет код подъезда и дверь откроет. Как его зовут, никто произнести не может, поэтому напротив лифта висит объявление: «Вынос тяжелых вещей, помощь – Федя» – и номер телефона.

С другой стороны, недавно наблюдал, как два приезжих дворника мусор в баках утрамбовывали, о чем-то шутили, и один мороженое в стаканчике ел… прямо там, в помойке, этими же руками. Впрочем… он же не мое мороженое ел.

Другой раз застал одного гостя столицы за отловом голубей… на еду, как он пояснил. Надеюсь, не для пирожков, которые у метро продаются. Наверное, голубей есть можно, но не московских с их орнитозом и прочими прелестными заболеваниями. А если выяснить, сколько эти гастарбайтеры получают и как их обманывают работодатели – тут уж не знаешь, злиться на них или сочувствовать.

Ясно одно: как только они собираются в группы, сразу проявляется иерархия (по-русски – дедовщина), откуда-то берутся наглость и смелость, словно в собачьей стае. А по отдельности они трудолюбивые и несчастные…

Как бороться с притоком мигрантов? Есть только один рецепт – своих детей больше рожать, чтобы не пустовало жизненное пространство. Иначе его займут другие.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.

